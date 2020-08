BIZAR. Baasje wil hond met overgewicht laten inslapen, dierenarts weigert

Golden retriever Kai had zodanig veel eten gekregen van zijn baasjes dat hij niet meer kon rennen of spelen. De hond woog maar liefst 78 kilogram en omdat hij niet meer als speelkameraadje kon dienen, besloten zijn baasjes om hem te laten inslapen. Maar daar ging de dierenarts niet mee akkoord. En gelukkig maar! Kai kwam terecht in een liefdevol gezin en verloor 45 kilogram.

Toen Kai werd afgestaan door zijn baasjes, belandde hij in een dierenasiel. Maar al snel kon hij op de hulp rekenen van Pam Heggie, die hem uiteindelijk ook adopteerde. “Ik kon niet geloven hoe dik hij was”, zegt Pam aan Bored Panda. “Hij had moeite met alles! Het was bijvoorbeeld verschrikkelijk moeilijk om Kai in de wagen te krijgen en ik was echt bang dat hij op een ochtend niet meer wakker zou worden.”

Watertherapie

Maar Pam ging al snel tot actie over. “Kai had meteen door dat we hem wilden helpen. We zetten hem op een strikt dieet en begonnen met watertherapie omdat hij zo slecht kon stappen. Maar al na enkele weken zagen we hoe zijn uithoudingsvermogen verbeterde. De volgende stap was het park: elke dag gingen we wandelen. In het begin wandelden we slechts 5 à 10 minuutjes, maar ondertussen wandelen we elke dag minstens een half uur”, legt Pam uit.

En al het harde werk wordt beloond, Kai is nu terug een gezonde hond en helemaal gelukkig bij Pam!