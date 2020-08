Niels Destadsbader is ‘van ‘t stroate’

Niels Destadsbader heeft vandaag heel wat Vlaamse harten gebroken door aan te kondigen dat hij geen vrijgezel meer is. Hij heeft namelijk zijn hart verloren aan een zekere Julie, die werkt als make-upartieste voor de VRT.

Niels leerde de 35-jarige Julie kennen toen hij aan de slag was als wrapper bij Ketnet. In de schminkstoel raakte de ‘Nooit Alleen’-zanger aan de praat met Julie, en de twee werden al snel vrienden. “We waren toen al heel goede vrienden”, zegt Niels aan Het Laatste Nieuws. “En nu is Julie dus ook mijn lief geworden.”

Privéleven

Het is niet geweten hoelang het koppel al samen is, want Niels deelt amper informatie over zijn privéleven met de buitenwereld. Eerder dit jaar werd de zanger door TV Familie gekoppeld aan basketbalspeelster Julie Vanloo.