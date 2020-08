Blijf in vorm zonder de coronaregels te overtreden

Alleen gaan wandelen of joggen, yoga en pilates bij je thuis of in een kleine groep in een fitnesszaal,… Sport ziet er de laatste weken behoorlijk anders uit. Toch is het belangrijk om voldoende te bewegen, want tijdens de lockdown hebben we met zijn allen twee maanden voornamelijk stilgezeten. Het goeie nieuws is dat het perfect mogelijk is om actief te blijven, zolang je je gewoontes een beetje aanpast.

Solosport

Wandelen, joggen en fietsen zijn de individuele sporten bij uitstek. Die activiteiten hebben een groot voordeel ten opzichte van alle andere sporttakken: omdat je ze in je eentje kan uitoefenen, kan je het om het even wanneer doen,. Om 6 uur ’s ochtends voor je naar kantoor vertrekt, om 6 uur ’s avonds wanneer je thuiskomt, midden op de dag als er niemand in de buurt is om je gezelschap te houden, alles is mogelijk. Het enige wat je hoeft te doen, is de deur uit te stappen en eraan te beginnen. Die activiteiten zijn bovendien uitstekend voor de gezondheid. Dokters raden met name wandelen en fietsen ten zeerste aan. Dat zijn immers ‘zachte’ sporten, die het lichaam niet te ver drijven. Joggen is ook aanbevolen, idealiter drie keer per week tussen 20 en 45 minuten. Let wel op dat je jezelf niet forceert, want anders dreig je je rug of je knieën te beschadigen. Tot slot kan je ook yoga en pilates thuis beoefenen, als je tenminste de basis kent. Je kan al beginnen met een les op afstand met een coach of een tutorial op YouTube. Met die zachte sporten loop je nauwelijks risico op blessures.

Fitness

Door de verspreiding van het besmettelijke coronavirus waren de fitnesszalen verplicht om in maart de deuren te sluiten. Maar ze zijn niet bij de pakken blijven zitten. Vandaag zijn ze weer open, al moeten ze zich aan een strikt gezondheidsprotocol houden (verplicht reserveren, genoeg afstand tussen de toestellen, ontsmetten,…). Het voordeel van de fitnesszaal is dat je er met een paar vrienden naartoe kan om elkaar aan te moedigen. Als je op gezette tijden afspreekt, vermijd je ook dat je op het laatste moment de moed verliest. Je zal zien, je haakt veel minder gemakkelijk af voor een uurtje sporten met een vriend of vriendin op de toestellen in een fitnesszaal dan voor een uurtje solo zweten in je eigen woonkamer.

Coaches

Trainen met een coach is altijd de beste manier om vooruitgang te boeken, gemotiveerd te blijven en blessures te vermijden. Die professionals weten perfect hoe ze de verschillende oefeningen moeten kaderen, wanneer je tot het uiterste kan gaan en wanneer je het wat rustiger aan moet doen. «Er is geen geheim», zegt loopcoach Hélène Allard. «Je moet systematisch trainen zonder het plezier te verliezen. En het is met name plezierig wanneer je genoeg variatie in je training stopt.» De taak van de coach is dan ook om over die noodzakelijke afwisseling te waken.

Voeding

Debutant of doorgewinterde sporter, het maakt geen enkel verschil: als je je prestaties wil verbeteren, moet je op je voeding letten. Het is misschien geen slecht idee om daarvoor aan te kloppen bij een diëtist. Die zal je het juiste evenwicht aanleren tussen koolhydraten, eiwitten en vezels. Een topatlete zoals Olivia Borlée besteedt bijvoorbeeld heel veel aandacht aan de eerste maaltijd van de dag. Ze eet zo vaak mogelijk een eiwitrijk ontbijt, rijk en voedzaam, met brood, zalm, kwark of een avocado. Soms maakt ze eerder een kom quinoa of chia-pudding klaar. «Het is heel belangrijk om ’s morgens al meteen voldoende eiwitten te eten», benadrukt ze. «Op die manier geef je je lichaam en spieren energie voor de hele dag.» Als je intensief sport, kan je ook een beroep doen op voedingssupplementen. Vitamine D of capsules met omega 3 zijn op dit moment het populairst.

Smartwatches en armbandjes

Heb je moeite om gemotiveerd te blijven als je begint te sporten? Misschien vind je het antwoord dan wel in de elektronica. Smartwatches en fitbit-armbandjes hebben een verslavend effect dat zelfs de meest weigerachtige sportievelingen op regelmatige basis aan de slag krijgt. Afhankelijk van de opties en functionaliteiten vind je er voor verschillende budgetten, vanaf 50 euro. Neem nu de toestelletjes van Garmin. Zoals alle smartwatches registreren ze het parcours en geven informatie over je snelheid en versnellingen. Via de app die ermee verbonden is, krijg je een visuele weergave van de vooruitgang die je dag na dag boekt. Het uurwerk registreert ook voortdurend je polsslag, waardoor je ziet hoe je maand na maand sneller tot rust komt als je stopt (een goeie maatstaf voor je fysieke conditie). Op basis van al die gegevens kan de app ook een seintje geven wanneer je je in een periode bevindt waar je te weinig traint, doeltreffend traint, perfect in vorm bent, en zelfs nutteloos of gevaarlijk traint. Je zou bijna louter en alleen beginnen te sporten om te zien hoe die gegevens evolueren. Zoals we al zeiden: enorm verslavend!