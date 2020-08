6 tips om te sporten tijdens een hittegolf

Was je net zo lekker bezig met sporten, komt er een hittegolf. Sporten met dit warme weer lijkt geen doen, maar het is zeker niet onmogelijk. Hoe je verantwoord kunt sporten in tropische temperaturen, lees je hier.

Healthy lifestyle coach en ondernemer achter Slim Living Bas van Beest geeft je een aantal tips om de aankomende dagen verantwoord te sporten in tropische temperaturen.

1. Sta vroeg op

Begin je dag met een workout, het liefst zo vroeg mogelijk. Zo ben je niet alleen de ergste hitte voor, maar kun je daarna ook lekker naar het strand en extra lang genieten van het mooie weer. Pas daarnaast je training aan: sport wat minder intensief en korter om het vol te houden in de hitte.

2. Zorg voor een goede voorbereiding

Ga je buiten sporten? Draag dan zonnebrand met een hoge factor, maar let wel op dat de zonnebrand- en gezichtscrème die je draagt niet vet zijn. Vette crèmes zorgen er namelijk voor dat je niet goed kunt zweten. Bovendien geeft een vette crème een extra (goed isolerend) laagje aan je huid. Hierdoor verdampt je zweet minder snel en dit zorgt ervoor dat je het extra wam krijgt. Gebruik dus een zonnebrandcrème speciaal voor sporters die je huid laat ademen.

3. Drink voldoende

Je moet ongeveer anderhalf keer zoveel vocht drinken als je zweet verliest. Het is niet handig om een grote hoeveelheid te drinken in korte tijd. Het lichaam kan namelijk een liter per uur verwerken. Bovendien verliest je lichaam bij zweten ook zout. Een beetje zoutoplossing toevoegen aan je water voor een workout kan handig zijn om overmatig zweten en daarmee uitdroging tegen te gaan. Daarom is het verstandig bij warm weer een sportdrank te gebruiken om je voorraad energie, zout en mineralen op pijl te houden. Denk bijvoorbeeld aan isotone sportdranken.

4. Sport langs het water

Aan het water is het zo’n 1 tot 5 graden koeler dan midden in de stad. Mocht je buiten sporten, doe dit dan langs het water. Uiteraard kan je daarna meteen een duik in het water nemen. Zorg ervoor dat je niet op asfalt sport. Dit is extra heet, dus ga liever voor gras.

5. Draag de juiste kleding

Het klinkt logisch, maar hoe vaak zie je nog iemand met een katoenen shirt sporten. Katoen houdt vocht vast en maakt je nat en plakkerig. Draag beter ademende kleding zoals polyamide of polyester, dat helpt het zweet af te voeren en dit voorkomt dat je na een paar minuten doorweekt bent. Draag daarnaast geen zwarte, maar witte kleding. Dit weerkaatst het zonlicht en zorgt er dus voor dat je minder last hebt van de hitte dan wanneer je zwarte kleding draagt. Bescherm ook je hoofd en nek als je buiten sport, dus draag een pet. Tip: maak de pet nat. Dit geeft extra verkoeling tijdens je workout.

6. Sluit je training goed af

Zorg ervoor dat je bloeddruk niet ineens daalt, dus eindig je training met een goede cooling-down. Je hebt veel vocht verloren, dus drink voldoende en trek droge kleding aan. Misschien had je met dit warme weer niet zoveel zin om te sporten, maar na je workout ben je altijd blij dat je het toch gedaan hebt.