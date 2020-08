Politievakbond deelt beelden van tumult tijdens arrestatie in Schaarbeek (video)

De vakbond VSOA Politie heeft zondag videobeelden op zijn Twitteraccount geplaatst van het tumult dat ontstond tijdens een arrestatie vrijdagavond in Schaarbeek. Een 17-jarige verwondde er toen twee agenten, maar volgens de vakbond ging het om “meer dan een opstootje”. “Het is tijd dat de publieke opinie weet hoe het eraan toegaat in de Brussels wijken”, zegt ondervoorzitter Vincent Houssin.

Politie en parket deelden zaterdag al mee dat de betrokkene zich verzette toen zijn identiteit werd gecontroleerd, nadat hij eerst een politiepatrouille had uitgedaagd. Hij stelde zich agressief op en riep omstaanders op om hem te helpen. Uiteindelijk kon de politie hem arresteren, maar twee agenten raakten daarbij gewond.

VSOA Politie heeft nu dus beelden van die arrestatie online geplaatst. Daarop is inderdaad te zien hoe een man van de politie wegloopt, terwijl heel wat omstaanders staan toe te kijken. “De collega’s werden omsingeld door tientallen andere gasten. Een agent zou tijdens de feiten ook met een mes in zijn kogelwerende vest gestoken zijn, maar dat laat ik aan de politiezone over om te bevestigen”, aldus Vincent Houssin.

Gisterenavond (15.08.2020) werd het een politiepatrouille in Schaarbeek weer onmogelijk gemaakt om een verdachte te arresteren. Een collega kreeg tijdens de arrestatie een messteek in de rug van het kogelwerend vest van een omstaander… pic.twitter.com/GVZHPuewL2 — VSOA POLITIE (@VSOAPOLITIE) August 16, 2020

“Meer dan een opstootje”

“Na de rellen in Anderlecht van enkele maanden geleden hebben we gezegd dat we voortaan de videobeelden zouden gaan delen. Want dit is meer dan een opstootje, onze mensen werden omsingeld”, zegt Houssin.

In 2017 werd in een omzendbrief van de procureurs-generaal nultolerantie beloofd, maar door de seponeringen bij de parketten blijft die omzendbrief dode letter, klaagt het VSOA. “Wij vragen geen woorden maar daden. Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet om de ministers (van Binnenlandse Zaken) Pieter De Crem en (van Justitie) Koen Geens. Maar wij willen nog betere steun voor de politie. Het is tijd dat de politiek het stilzwijgen doorbreekt, want ze weten allemaal wat er aan de hand is”, zegt Houssin.

Zaterdag besliste de jeugdrechter de betrokkene te plaatsen in een open instelling. Hij bleek vorige week ook betrokken bij de vechtpartij op het strand in Blankenberge.