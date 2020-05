VIDEO. Politie krijgt slaag tijdens arrestatie in Anderlecht: “Het moet gedaan zijn met die bepampering”

Hoe onze collega's hun werk moeten doen in Anderlecht (Bergensesteenweg)... Wat denken jullie Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega's het anders moeten aanpakken? Was dit een prioriteit? #regelrechteschande Posted by VSOA Politie on Wednesday, May 20, 2020

Politievakbond VSOA heeft schokkende beelden gedeeld van agenten die geschopt en geslagen worden tijdens een arrestatie. “Dit kan zo niet verder”, klinkt het.

De feiten speelden zich woensdagavond rond 20.30 uur af in een wijk in Anderlecht. Daar ontstond een ruzie waarbij een man iemand neerstak met een mes. De politie kwam tussenbeide en hield de messentrekker in bedwang. Maar dan liep het uit de hand. “We zien op de beelden dat de jeugd zich errond verzamelt om de agenten te schoppen. Wat opvalt is dat de agenten geen geweld gebruiken, ze houden de man gewoon in bedwang. Ze halen zelfs hun matrak niet uit. Ze krijgen slaag en ondergaan. Omdat ze weten dat als ze een vinger durven uitsteken, het tot een gerechtelijke vervolging en/of tuchtmaatregelen zou kunnen leiden”, vertelt VSOA-ondervoorzitter Vincent Houssin in het Nieuwsblad.

Arbeidsongeschikt

Uiteindelijk werd versterking opgeroepen en kon de dader opgepakt worden. De agent die in het gezicht geschopt werd, moesten opgenomen worden in het ziekenhuis en zou een week arbeidsongeschikt zijn.

Oproep aan politici

De videobeelden werden op Facebook gedeeld met een duidelijke boodschap gericht aan Brussels staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) en Vlaams minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). “Hoe onze collega’s hun werk moeten doen in Anderlecht. Wat denken jullie, Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega’s het anders moeten aanpakken? Was dit een prioriteit? #regelrechteschande”, klinkt het.

“Niet uitzonderlijk”

Ook Houssin mengt zich in het debat. “Die beelden delen wij nu omdat het nodig is hier aandacht voor te vragen. Bij voorgaande rellen hebben we gezien dat sommigen dit nog altijd als uitzonderlijk beschouwen, of minimaliseren. Jongens, demonstreer dan hoe het moet. Het moet gedaan zijn met die bepampering. Zo kan het niet verder. Neem maatregelen”, besluit hij.