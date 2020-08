Dit Griekse kruidenbrouwsel doet je langer leven

Onze levensverwachting ligt steeds hoger, maar toch zijn er zeer belangrijke regionale verschillen. In sommige streken worden mensen een stuk ouder dan gemiddeld, in andere is net het omgekeerde van toepassing.Onderzoeksjournalist Dan Buettner verdiept zich al vijftien jaar in de zogenaamde ‘Blauwe Zones’, regio’s waar de levensverwachting bijzonder hoog ligt en dat levert resultaten op.

De term ontstond toen men tot de vaststelling kwam dat er in de provincie Nuoro in Sardinië het hoogste aantal honderdjarigen ter wereld woont. Ook in Okinawa in Japan, Nicoya in Costa Rica, Ikaria in Griekenland en bij de Zevendedagsadventisten in Loma Linda in Californië ligt de levensverwachting bijzonder hoog. Het blijkt dat die hoge leeftijd voor een deel te danken is aan goede genen, maar ook sociaal contact en lichaamsbeweging zitten er voor iets tussen.

Keukenkruiden

Buettner kwam verder tot de vaststelling het eetpatroon van de inwoners van de ‘Blauwe Zones’ ook niet onbelangrijk is. Door dat dieet meer in detail te bekijken, constateerde hij dat er in de zones een hoop (kruiden)thee wordt gedronken. In Okinawa zweert men bij groene thee, een drankje waarvan we al wisten dat het veel goeds doet voor je gezondheid. In Ikaria zetten de inwoners echter een heel ander kruidenbrouwsel, eentje op basis van rozemarijn, wilde salie en/of oregano. “Die drie kruiden hebben ontstekingsremmende kenmerken en het zijn daarnaast natuurlijke diuretica – stoffen die je bloeddruk verlagen”, aldus Buettner in Mindbodygreen. Het handige van die kruidencombinatie is natuurlijk dat je ook zelf aan de slag kan. Om een kopje te zetten volstaat het om de twee theelepels van de kruiden (of een mengeling ervan) in een theezeef te doen. Vervolgens overgiet je de mix met kokend water en laat je het geheel tien minuutjes trekken. Af en toe een kopje drinken, volstaat volgens de onderzoeksjournalist echter niet, dus maak er een dagelijkse gewoonte van.