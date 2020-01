Groene theedrinkers blijven langer jong

Goed nieuws voor de theeleuten onder ons. Je – laat ons eerlijk zijn – verslaving is niet alleen gezellig, maar heeft ook een positief effect op je gezondheid. Of toch als je steevast groene thee drinkt. Dat blijkt uit een Chinees onderzoek gepubliceerd in het vakblad European Journal of Preventative Cardiology.

Sommige mensen zijn verstokte koffiedrinkers, anderen geven de voorkeur aan een kopje thee. Hoewel beide drankjes zo hun voor- en nadelen hebben, blijkt nu dat groene theedrinkers langer leven en in betere gezondheid verkeren dan zij die zelden tot nooit een tas groene thee naar binnen gieten.

Vier kopjes per week

Voor de studie analyseerden de onderzoekers, onder leiding van Xinyan Wang van de Chinese Academy of Medical Science in Beijing, de gegevens van niet minder dan 100.902 deelnemers aan het China-PAR project2. De proefpersonen hadden geen geschiedenis van hartfalen of kanker en werden onderverdeeld in twee groepen: zij die meer dan drie keer per week groene thee consumeren en zij die minder thee drinken. Uit de resultaten bleek dat zij die regelmatig groene thee drinken 20% minder risico liepen op hartziekten en 15% minder geneigd waren om vroeg te sterven. Omdat de meeste Chinezen groene thee verkiezen, is het niet duidelijk of andere theesoorten dezelfde impact hebben of niet. Verder onderzoek is dus nodig om de voordelen van theedrinken verder te bestuderen.