Topoverleg over start van schooljaar gaat vandaag van start

Met welke kleurcode start het nieuwe schooljaar? In elk geval niet met groen, zoveel is zeker nu de coronacijfers weer stijgen in ons land. Vrijdag bepaalt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), samen met het onderwijsveld en de experten, hoe de eerste dagen van het nieuwe schooljaar gekleurd zullen zijn.

Velen in de onderwijswereld zijn ongerust dat het oranje of rood wordt. Het gele scenario, waar minister Weyts eind juni nog van uit ging, lijkt nu compleet achterhaald. Veel wijst vandaag op een code oranje-scenario, wat betekent dat middelbare scholieren slechts om de week fysiek naar school zouden kunnen.

Eerder deze week hadden kinderartsen – en experts in een open brief opgeroepen om de scholen gewoon open te laten gaan. “De leerplicht en het leerrecht moeten worden opgeëist. Een werking van 50 en zelfs 80 procent is NIET voldoende. Afstandsonderwijs is NIET voldoende. Een theoretisch draaiboek is NIET voldoende”, klonk het.

Quid Brussel?

De situatie in Brussel zal de beslissing er niet makkelijker op maken. Bij de Brusselse contactopsporing worden momenteel gemiddeld slechts 1,7 personen doorgegeven per positief geval.

Het lokaliseren van de lokale brandhaarden verloopt dan wel weer steeds beter. Wat betreft de brandhaarden, merkt de gezondheidsinspectie op dat deze zich veel meer in de dichtbevolkte gemeenten en wijken bevinden. In de rijkere Brusselse gemeenten ligt het aantal besmettingen dan ook lager.

Labo op de luchthaven

De voorbije weken kwamen ook al duizenden Belgen terug uit rode zones. Die reizigers zullen zich vanaf september meteen bij aankomst op de luchthaven kunnen laten testen.

Op Brussels Airport komt immers een mobiel lab waar zowel vertrekkende en aankomende reizigers een coronatest kunnen ondergaan. Het lab heeft een capaciteit van zo’n 1.000 testen per dag.