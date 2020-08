Kaat Bollen draagt tijdens hittegolf enkel lingerie: “Een uitdaging om mezelf dan graag te blijven zien” (foto)

Seksuologe Kaat Bollen trotseert de hittegolf door zo weinig mogelijk kleren aan te doen. “En dat is toch een hele uitdaging”, zo legt ze uit.

Al een ganse week is het puffen en zweten geblazen. Met zo’n hitte is elk stuk kleding er een te veel, laat staan make-up dragen. Daarom houdt Kaat Bollen (34) het thuis bij ondergoed, al is dat voor haar toch een beetje wennen. “Ben ik de enige die met dit weer hoogstens ondergoed draagt? Zelfs make-up is te veel. Ik vind zo’n weer wel een uitdaging, hoor. Mijn lijf is ineens zoveel zichtbaarder en meer aanwezig voor mezelf. Een uitdaging om mezelf dan graag te blijven zien. Maar we gaan de uitdaging aan! En hey, mooie lingerie doet al veel, gelukkig”, klinkt het op Instagram.