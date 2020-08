Zo overleeft je boeket snijbloemen de hittegolf

Een boeket verse bloemen in huis: vrolijk en zomers is het zeker. Alleen jammer dat die bloemen vaak niet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Voor je het weet laat je dagverse boeket zijn blaadjes en bloemknoppen hangen en kan je de boel alweer in de vuilbak gooien.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Er bestaan namelijk een aantal simpele trucjes waarmee je je boeket alsnog ‘in leven’ kan houden – zelfs wanneer de thermostaat een ondraaglijke 35 graden Celsius aantikt.

Tocht noch zon

Allereerst is de standplaats van belang. Denk hier zorgvuldig over na en zorg ervoor dat je boeket nooit in de volle zon staat. Dat doet de temperatuur fiks stijgen en is dus allerminst bevorderlijk voor de staat van de bloemen. Ook tocht appreciëren ze niet, dus let daarop wanneer je ’s avonds alle ramen en deuren opengooit. Daarnaast houd je best dagelijks het water in de vaas in de gaten. Door de hitte vermenigvuldigen de bacteriën daarin zich snel en is het dus een goed idee om elke dag vers water te voorzien. Verder houd je je boeket best zo ver mogelijk verwijderd van je fruitmand. Fruit produceert namelijk ethyleengas en daardoor verwelken je bloemen sneller. Ten slotte kan je, net zoals altijd trouwens, voeding toevoegen aan het water zodat je bloemen het een paar dagen langer trekken. Verwelken je bloemen alsnog, dan moet er misschien gewoon vrede mee nemen dat het voor alles en iedereen te warm is en het na de hittegolf nog eens proberen.