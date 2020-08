Dankzij dit platform compenseer je je ecologische voetafdruk met één klik

Ecologie is een thema dat steeds meer aan belang wint. We beginnen ons als maatschappij te realiseren dat we actie moeten ondernemen als we onze planeet leefbaar willen houden. Sommigen onder ons dragen actief hun steentje bij aan het milieu door bijvoorbeeld bewust geen auto te hebben, door afval op te ruimen, door minder vlees te eten… De mogelijkheden zijn haast eindeloos.

Toch zijn er nog veel mensen die niet actief bezig zijn met het milieu. Niet omdat ze per se extra vervuilend willen zijn, maar meer omdat ze geen zin hebben om de moeite erin te steken. Behoord jij tot die laatste categorie, dan is Tapio wellicht iets voor jou.

Particulieren en bedrijven

Het Belgische platform Tapio werd opgericht door Louis Collinet en Nathan Clarke en wil een makkelijke manier aanbieden om je ecologische voetafdruk te compenseren. Een Europeaan stoot op jaarbasis gemiddeld 9 ton CO2 uit – niet niks, dus een beetje compensatie is wel op z’n plaats. Dat kan bijvoorbeeld door bomen aan te planten die vervolgens de door jou uitgestoten CO2 weer opnemen. Zoals gezegd zijn er heel wat mensen die hier liever niet alt te veel moeite in steken en daarom doet Tapio al het werk voor jou. Via de website kan je aan de hand van een aantal gegevens (zoals je vervoerswijze en je dieet) berekenen wat jouw ecologische voetafdruk is en vervolgens kan je een abonnement afsluiten op maandbasis om die uitstoot te compenseren. Via je account kan je dan elke maand bekijken waar jouw geld naartoe gaat en het is zelfs mogelijk om satellietbeelden te consulteren en zo de herbebossing in de gaten te houden. Tapio is trouwens niet alleen bedoeld voor particulieren, ook bedrijven kunnen een beroep doen op hun service om hun uitstoot te neutraliseren.