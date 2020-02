Een lekkere en gezonde voorraadkast, we weten vaak niet waar te beginnen. Bij RICO LAB in Deurne weten ze wél raad. In de buurtwinkel kan je niet alleen terecht voor je lokaal geteelde groenten, maar ook voor ecologische workshops, waaronder ‘Mijn voorraadkast’. Een workshop waarbij je te weten komt wat je allemaal in huis nodig hebt om op elk moment een lekkere en degelijke maaltijd op tafel te toveren.