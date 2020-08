CORONAVIRUS. Gebruik je ventilator alleen binnen je eigen bubbel

Airconditioning en ventilatoren mogen in deze coronatijden en bij deze warmte gebruikt worden, maar om dat veilig te doen, zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo gebruik je een ventilator best in de eigen bubbel. Viroloog Steven Van Gucht zette woensdag tijdens de persconferentie over het coronavirus de puntjes op de i.

“We vernamen dat er heel wat onduidelijkheid is over het veilig gebruik van airco en ventilatoren. En dit in het bijzonder in woonzorgcentra (wzc)”, zei Van Gucht.

Verse lucht

Airconditioning mag gebruikt worden voor het afkoelen van ruimtes en dit is in het bijzonder belangrijk op die plaatsen waar mensen verblijven die juist heel gevoelig zijn aan hitte, zoals mensen in wzc. “Denk er wel aan dat die airco goed onderhouden wordt en dat die zo is ingesteld dat een deel verse lucht in de ruimte wordt geblazen. Er is dan weinig bijkomend risico op de verspreiding van COVID-19.”

Bubbel

Ventilatoren kunnen ook gebruikt worden, maar best binnen eigen huishouden en binnen de eigen bubbel. Of in een instelling bij mensen die alleen in een eigen kamer verblijven. “Bewoners in wzc mogen zich gerust verzamelen in de koelste vertrekken, in het bijzonder wanneer er in die wzc de voorbije weken ook geen COVID-19 werd vastgesteld.”

Tenslotte: stel airco en ventilatoren zodanig in dat er geen sterke luchtstromen ontstaan tussen verschillende personen. Een te sterke luchtstroom kan druppels immers eerder doen verspreiden. “Een ventilator kan bijvoorbeeld op een iets lagere stand gezet worden, of op een muur of hoek gericht worden in plaats van rechtstreeks op de persoon in kwestie.”