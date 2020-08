Zes tips tegen pijnlijke voeten na het sporten

Sinds de lockdown zijn veel Belgen (opnieuw) beginnen te sporten. Velen onder ons hebben specifiek gekozen voor joggen. Logisch ook: je hebt er weinig voor nodig. Alleen vergeten we soms om goed te zorgen voor de dingen waar we absoluut niet zonder kunnen: onze voeten. Hier zijn alvast enkele tips om je voeten te verwennen.

Kies aangepaste schoenen

Je wil dus gaan lopen en je hebt begrepen dat je je voeten moet verzorgen om blessures te vermijden. Dan is de belangrijkste stap om goeie schoenen te kiezen. Die koop je beter in een gespecialiseerde winkel dan op het internet. Je zal er ongetwijfeld iets meer voor betalen, maar een specialist kan je helpen om schoenen te selecteren die aangepast zijn aan jouw specifieke voetzetting. Er bestaan namelijk drie manieren waarop je voet tijdens het lopen de grond raakt: neutrale pronatie, overpronatie en onderpronatie. Het is dan ook essentieel om loopschoenen te hebben die passen bij jouw natuurlijke loopstijl. Een goeie raad: als je naar een gespecialiseerde winkel gaat, neem dan je oude sportschoenen mee. De verkoper zal aan de afslijting van de zool zien hoe jij je voet zet.

Trek goeie sokken aan

Je hebt niet veel materiaal nodig om te lopen. Toch is een paar kwaliteitsschoenen die aangepast zijn aan jouw specifieke voeten niet genoeg. Je mag ook niet vergeten om goeie sokken te kopen. Die vormen immers het contactpunt tussen je voeten en je schoenen. Het is dus belangrijk om sokken te hebben die je goed zitten, die niet schuren en die het zweet correct absorberen. Er bestaan ook speciale compressiesokken die je kuit als het ware samendrukken, waardoor je spieren minder snel vermoeid raken en je bloeddoorstroming beter verloopt.

Hydrateer je voeten

Nogal wat amateursporters verwaarlozen hun voeten en vergeten vooral om ze behoorlijk te hydrateren. Nochtans hebben je voeten dorst en is het absoluut noodzakelijk om daar iets aan te doen. Dat is bovendien helemaal niet moeilijk. Om je voeten te hydrateren, hoef je ze enkel goed in te smeren met vochtinbrengende crème voor je je sokken aantrekt. Op die manier vermijd je ook blaren.

Verzorg je teennagels

Gezonde voeten betekent ook gezonde nagels. Let er dus op dat je geregeld en precies je nagels knipt. Zo loop je niet het risico dat je ingegroeide teennagels krijgt. Specialisten raden aan om je nagels enkele dagen voor een wedstrijd of een sportmeeting te knippen. Op die manier vermijd je ongemak als je te veel eelt verwijderd hebt. Ondanks die voorzorgen is het mogelijk dat je teennagels toch zwart beginnen te kleuren. Gelukkig bestaan er verzorgingsmiddelen om je nagels te beschermen, de kans om schimmel te verkleinen en een gezond herstel te bevorderen.

Neem je voeten onder handen

Als je bent gaan lopen, is het altijd een goed idee om je voeten te masseren met zalf of essentiële oliën. Als je in de buurt van een park of een andere groene ruimte loopt, kan je ook voor een natuurlijke massage kiezen. Je trekt gewoon je schoenen en je sokken uit en je loopt wat in het gras om je voeten te ontspannen. Dat doet deugd!

Geef je voeten een douche

Sporten doet je voeten zweten. Als je klaar bent met lopen, moet je ze dan ook laten ademen. Anders loop je het risico dat het zweet tussen je tenen gaat zitten en schimmel veroorzaakt. Om dat te vermijden, is het aangeraden om je voeten na de inspanning te wassen en ze vervolgens goed af te drogen.