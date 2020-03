Mag je nu seks hebben voor het sporten of niet?

Het debat over bedsport voor het sporten is al zo oud als de straat. Sommigen weigeren resoluut om een dag voor hun sportprestatie tussen de lakens te duiken, anderen beweren net dat seksueel genot net zorgt voor betere resultaten. Maar hoe zit het nu echt?

Zij die niet zo sportief zijn ingesteld, zijn zonder twijfel voorstanders van de tweede theorie. Niets zo vervelend als samen zijn met een sportieveling en telkens weer je seksuele geneugtes moeten bedwingen omdat hij of zij de dag nadien een (amateur)wedstrijd heeft. Ben je wel een liefhebber van het betere zweten, dan heb je je vast weleens afgevraagd of het echt waar is wat je trainer beweert. Een beetje seks kan toch geen kwaad?

Hartslag

Vaak wordt er gezegd dat klaarkomen gelijkstaat aan een verlies van energie en testosteron, twee dingen de onontbeerlijk zijn voor een goede sportprestatie. De studie ‘Sexual Activity before Competition and Athletic Performance: A Systematic Review’ maakt komaf met die legende, maar er is zowel goed als slecht nieuws. Het goede nieuws is dat een potje seks tien à twaalf uur voor het sporten geen afbreuk doet aan je prestaties. Je lichaam en geest hebben voldoende tijd om bij te komen. Net voor een wedstrijd tussen de lakens duiken, kan je echter beter vermijden. Dat heeft vooral te maken met je hartslag die tijdens het vrijen de hoogte ingaat, iets wat je net voor een sportprestatie liever niet wil. Timing is dus erg belangrijk in de hele discussie, maar een stevige vrijpartij de avond voordien kan heus geen kwaad.