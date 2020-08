Kamperen op de boerderij? Waarom niet?

Beste vakantieganger, deze zomer heeft de Belgische economie jouw hulp nodig. Laten we met zijn allen het lokale toerisme steunen in plaats van naar de andere kant van Europa te reizen. Kamperen op de boerderij is dan ook een uitstekende oplossing om de regionale economie verse zuurstof toe te dienen. De zalige rust van de natuur krijg je er gratis bij.

Als je op de boerderij kampeert, kan je ervan op aan dat je geen fractie van de dag verliest. Je staat op bij het ochtendgloren, vaak begeleid door een kraaiende haan. De ervaring kan pijnlijk zijn voor onverbeterlijke feestbeesten die liever tot ’s middags in hun nest blijven liggen.

De verandering van ritme zal echter minder hard aankomen bij gezinnen, die het sowieso gewend zijn om vroeg op te staan. Zij kunnen er zelfs hun voordeel bij doen: de ouders zullen het misschien appreciëren dat ze gewekt worden door boerderijgeluiden en niet door gillende en ravottende kinderen. Wie weet zal de natuur zelfs een kalmerend effect hebben op de pagadders of hen zin geven om naar de dieren te kijken in plaats van kabaal te maken?

Kleine camping vs. vakantiedomein

Kamperen op de boerderij is voor het toerisme wat fair trade is voor het handelsverkeer. De opbrengsten gaat niet naar een groothandelaar of een commerciële keten, maar wel degelijk naar de mensen die je welkom heten op hun terrein. Voor hen is het een welgekomen extra bron van inkomsten, aangezien kleine landbouwproducenten het vaak niet bijzonder breed hebben. Het systeem heeft ook het voordeel dat het een nieuwe bestemming geeft aan ongebruikte terreinen. Win-win voor de lokale economie dus.

Eenvoud

Op een boerderijcamping moet je uiteraard geen glampingluxe verwachten en ook geen infrastructuur zoals sommige andere campings aanbieden. Hier is geen discotheek, geen verwarmd zwembad en geen minisupermarkt. De uitbaters kunnen je misschien wel uit de nood kunnen helpen met een eitje of wat groenten.

Voor de rest kan je je boodschappen doen in het dorp en daar een paar glaasjes drinken in het café. Dat is dan weer goed nieuws voor die handelaars. De eigenaars bij wie je logeert, kennen de regio doorgaans als hun broekzak. Ze kunnen je dan ook allerlei tips geven om het beste te maken van je verblijf. Ze hebben vaak goeie adresjes en ideeën die je niet per se zou terugvinden in de toeristische gidsen.

Economische oplossing

Logeren op een boerderijcamping is over het algemeen helemaal niet duur. Dat is dan weer het voordeel van de bescheiden infrastructuur: de tarieven zijn navenant. Het is dus een uitstekende optie om met een klein budget op vakantie te vertrekken. Om de ethische en duurzame kant van je verblijf niet te vergeten.

Enkele goede adressen:

‘El Cinse à Bédots’ in Cerfontaine

Wat? Deze boerderijcamping ligt net ten zuiden van Charleroi, in de buurt van Les Lacs de l’Eau d’Heure. Je vindt er contact met de natuur en je hoeft er niet ver voor te reizen. Kleine bonus: ook als je geen tent hebt, ben je hier welkom. Er staat een slaaptent waar je je slaapzak kan uitrollen op een veldbed.

Wat te doen? Op en rond Les Lacs de l’Eau d’Heure kan je allerlei (water)sporten beoefenen. Je ontspannen op het strand, pedalo, vissen, fietsen, minigolf, het is maar een greep uit de talloze activiteiten voor jong en oud.

‘La ferme du Dôrloû’ in Elzele

Wat? Deze landelijke site in het Heuvelland (bij Ronse) biedt tien plaatsen aan. Er is een speelpleintje voor de kinderen, plus een slager en een biowinkel. De boerderij teelt vee en verbouwt enkele graansoorten.

Wat te doen? De prachtige en rustige regio is het ideale landschap voor wandelingen en fietstochten.

‘La Ferme d’a Yaaz’ in Heinstert

Wat? Deze agrotoeristische boerderij, vlakbij het bos van Anlier (in de buurt van Aarlen), heeft een pedagogische en therapeutische insteek. Je hebt er vrije toegang tot de verschillende diersoorten, waaronder schapen, geiten, koeien, paarden en konijnen, maar ook alpaca’s.

Wat te doen? In de provincie Luxemburg kan je heerlijk rondtrekken, te voet, met de fiets, te paard of met een koets. Voor elk wat wils. Op de boerderij vind je gps-circuits en landkaarten.