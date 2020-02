Duurzame reis is prioriteit voor kwart Belgische vakantiegangers

De toeristische sector besteedt steeds meer aandacht aan ecotoerisme en duurzaam reizen. Maar in hoeverre hechten Belgische vakantiegangers hier ook waarde aan? Uit onderzoek van reisorganisatie ‘Eliza was here’ bij 1.054 respondenten blijkt dat duurzaamheid voor meer dan een kwart (28%) van de Belgen een belangrijke rol speelt op vakantie. Bovendien juicht de meerderheid (65%) toe dat reisaanbieders zich hier meer mee bezighouden.

Reizigers staan zeker open voor een duurdere reis als dat beter is voor het milieu, zo blijkt. Bijna de helft (41%) zegt bereid te zijn om een kleine bijdrage te doneren aan een milieuorganisatie tijdens het boeken van een reis. Millennials (25–34 jaar) zijn hier het vaakst toe bereid (46%) gevolgd door 55-plussers (39%). Vanaf de leeftijd van 65 jaar zakt dit cijfer aanzienlijk (33%).

Als aan de deelnemers gevraagd wordt hoe ze een steentje willen bijdragen aan het milieu, noemt 26% op vakantie gaan met de auto in plaats van het vliegtuig. 19% wil de CO2-uitstoot van de vlucht compenseren. Ook denkt men aan een fietsvakantie (21%) en een vakantie met de trein (18%). Tenslotte noemt 11% een vakantie via een duurzame reisorganisatie en 9% een verblijf in een klimaatneutraal hotel.

Duurzaam keurmerk voor reisorganisaties

Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 (25%) een reisaanbieder selecteert naargelang de duurzaamheid. Voor reizigers kan het echter lastig zijn om te beoordelen hoe groen een organisatie precies is. Meer dan de helft (57%) ziet een keurmerk dat aangeeft hoe duurzaam een reisorganisatie is dan ook zitten. Slechts 8% vindt dit een slecht idee, de rest staat er neutraal tegenover.

“We proberen als reisorganisatie steeds meer stappen te maken op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Roel Verwiel, marketeer van Eliza was here. “Zo compenseren we de CO2-uitstoot van alle geboekte pakketreizen. Ook bieden we kleinschalige vakantieverblijven aan en proberen we weg te blijven van massaal bezochte locaties, zodat de lokale economie wordt gesteund.”

De reisorganisatie merkt ook op dat accommodaties met eigen ‘productie’ van levensmiddelen, zoals groente en fruit uit eigen tuin en zelfgebakken brood, steeds meer in trek zijn. “Vakantiegangers zijn zich steeds bewuster van hun ecologische voetafdruk. We merken dat dit soort accommodaties reizigers een prettig gevoel geeft”, aldus Verwiel.