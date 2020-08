Te warm en zin om af te koelen? Daarom mag je je mondmasker niet nat maken

De temperaturen lopen de komende dagen de hoogte in en het KMI heeft voor het hele land code rood afgekondigd. Dat we het een beetje te warm hebben, is dus zacht uitgedrukt. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen manier om verkoeling te zoeken, maar één ding doe je alvast beter niet: je mondmasker nat maken.

Het lijkt een goed idee – je moet toch een masker op, dus dan kan het maar beter verkoelend werken – maar dat is het niet. Hoe warm het ook wordt, je mondmasker moet droog blijven om effectief te zijn.

Elektrostatische lading

Het lijkt getreiter in z’n puurste vorm, maar toch is er wel degelijk een reden waarom je mondmasker niet kan dienst doen als verkoelend, vochtig lapje. De Franse Direction Générale de la Santé maakte gebruik van HuffPost om die boodschap klaar en duidelijk over te brengen. “De beschermingsgraad van de mondmaskers wordt gemeten aan de hand van de elektrostatische lading van de stoffen die de spatdruppeltjes opvangt. Is het masker vochtig, dan verdwijnt die lading en kunnen de druppeltjes makkelijker door de stof heen dringen”, aldus de overheidsinstantie. Maak je masker dus in geen geval zelf nat en vervang het onmiddellijk wanneer het vochtig wordt door transpiratie.