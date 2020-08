Brussel zal mondmaskers verplichten vanaf 50 coronagevallen per 100.000 inwoners

De Brusselse gewestelijke Veiligheidsraad heeft beslist om een mondmaskerverplichting in het volledige Brussels gewest in te voeren vanaf een gemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners over 7 dagen. Momenteel ligt dat aantal in de laatste week op 38 gevallen per 100.000 inwoners.

Op de gewestelijke veiligheidsraad zat Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) samen met de negentien Brusselse burgemeesters, Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo), hoge ambtenaar van Brussel-Hoofdstad Viviane Scholliers en hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie Inge Neven. Zij gaf een laatste stand van zaken mee over de Brusselse besmettingscijfers.

“De cijfers in het Brussels gewest zijn de laatste tien dagen duidelijk blijven stijgen met een exponentiële stijging tussen 30 juli en 3 augustus. Sinds gisteren zijn de cijfers minder uitgesproken met vandaag 58 positieve gevallen tegenover 67 gisteren, maar we houden het best vast aan het weekgemiddelde dat 458 besmettingen bedroeg in de laatste zeven dagen”, zegt Neven.

“Nee” tegen avondklok

Het weekgemiddelde van het aantal nieuwe besmettingen in het Brussels gewest bedraagt momenteel 38 gevallen per 100.000 inwoners. Samen met de negentien burgemeesters is donderdag afgesproken dat eenmaal het gemiddelde in het gewest 50 gevallen per 100.000 overstijgt, er een mondmaskerverplichting komt in het hele gewest. Brusselse gemeenten die dat aantal overstijgen, kunnen wel zelf al strengere maatregelen nemen, want in Sint-Gillis ligt het weekgemiddelde al op 68 gevallen per 100.000 inwoners. Van een avondklok is er weliswaar geen sprake.

“Het probleem van de avondklok is de wettelijkheid van de maatregel, die maakt de invoering ervan zeer moeilijk”, stelt Vervoort. “Als aanvullende maatregel vragen we de lokale politie wel om een strengere handhaving van de maatregelen. Na de fase van het sensibiliseren zijn we nu in de fase van het sanctioneren”, verduidelijkt de Brusselse minister-president.

Vakantiegangers testen

De tracking en de testcapaciteit wordt intussen verder uitgebreid in Brussel, met als doel een verdubbeling tegen begin september. Voor mensen die op vakantie gaan of terugkomen, worden er drie specifieke testcentra opgezet in het Brussels gewest om zo de ziekenhuizen te verlichten en voor te behouden voor symptomatische patiënten.

De rusthuizen en woonzorgcentra krijgen ook een strengere opvolging. Zeker gezien de meeste besmettingen zich onder de bevolking tussen 20 en 49 jaar bevinden, die ook werkzaam zijn in de zorgtehuizen. Eenmaal een Brusselse gemeente het weekgemiddelde van 25 gevallen per 100.000 personen overschrijdt, wordt het personeel van de woonzorgcentra in die gemeente systematisch getest. Indien er een cluster is in een woonzorgcentrum, wat gelijk staat aan minstens een positief geval en een symptomatisch persoon, worden alle bewoners en personeel getest.