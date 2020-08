Journaliste vergeet dat microfoon nog aanstaat tijdens persconferentie Brussel: “Wat een gezaag, zo saai!”

Dit had ik echt nodig vandaag. pic.twitter.com/TVVVe783td — Evelien Chiau (@_evelienc) August 6, 2020

Op beelden is te zien, en vooral te horen, wat een Vlaamse journaliste van de Brusselse gewestelijke Veiligheidsraad vond. Ze vergat echter dat de camera nog draaide…

De journaliste had de persconferentie van donderdagmiddag in Brussel bijgewoond. Daarop werd vrijwel enkel bekendgemaakt dat het volledige Brusselse gewest een mondmaskerverplichting invoert vanaf een gemiddelde van 50 coronabesmettingen per 100.000 inwoners over 7 dagen.

“Saaie persconferentie”

Na de persconferentie praatte een journaliste nog wat bij met een collega. Ze vond het duidelijk geen al te spannende zitting. “Ik vind het echt schandalig, al dat gezaag altijd, om uiteindelijk niets te zeggen. Sorry, ik kan me er over opwinden. Dat is toch saai? Of ben ik nu weer aan het overdrijven? Die heeft toch niets verteld? De mondmaskerplicht vanaf 50, dat was het enige”, klinkt het.

“Geen commentaar”

VRT-journalist Riadh Bahri reageerde intussen op de bewuste tweet. “Ik stond erbij. Goed opgemerkt jawel. Verder: geen commentaar!”, en “Die vrouwenstem is niet de mijne, neen”, knipoogt hij.