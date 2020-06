Stad Brussel “tolereert” Black Lives Matter-betoging op zondag

De stad Brussel “tolereert” dat er zondag 7 juni een Black Lives Matter-betoging plaatsvindt op het Poelaertplein aan het Justitiepaleis. Dat meldt Brussels burgemeester Philippe Close. Het zal een statische manifestatie worden die onderworpen is aan de socialeafstandsregels en de hygiënemaatregelen voor de inperking van het coronavirus.

De huidige coronamaatregelen laten het normaal gezien niet toe om te betogen en in groep samen te komen. Na constructief overleg met de organisatoren werd een compromis gevonden om het Black Lives Matter-protest tegen racisme te laten doorgaan.

Statische betoging

“De betoging wordt getolereerd. Er was een positief overleg met de organisatoren die openstonden voor een alternatieve invulling van de betoging. Het wordt een statische manifestatie op het Poelaertplein die van 15 tot 16.30 uur zal plaatsvinden”, vertelt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van Brussels burgemeester Philippe Close. De organisatoren riepen op het Facebookevenement van de betoging al op om de veiligheidsmaatregelen te respecteren, mondmaskers en handschoenen te dragen, ontsmettende handgel mee te nemen, 1,5 meter afstand te houden en de aanwezige politie met rust te laten.

Het protest in Brussel wil solidariteit tonen met de Black Lives Matter-beweging in Amerika, de door politiegeweld overleden George Floyd eren en zich uitspreken tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen in België. Op het Facebookevenement laten 6.600 mensen weten dat ze aanwezig zullen zijn op de betoging en 14.000 mensen tonen interesse in het evenement.