Nieuwe betoging van ‘Black Lives Matter’ gepland in Brussel

Nadat de eerste betoging werd geannuleerd, staat er nu zondag een nieuwe Black Lives Matter-betoging gepland. Die zou ditmaal op het Poelaertplein voor het Justitiepaleis plaatsvinden. De Brusselse politie is in gesprek met de organisatoren omdat betogingen in principe nog steeds verboden zijn.

Ondanks de coronamaatregelen gaven al 4.000 mensen op sociale media gaven aan dat ze aanwezig zullen zijn. De Brusselse politie heeft op dit moment contact met de organisatoren. “Maar meer kunnen we daar nog niet over vertellen”, klinkt het bij woordvoerster Ilse Van de Keere.

“Door de coronamaatregelen is zo’n manifestatie nog altijd niet toegelaten, hoewel de definitieve beslissing bij de burgemeester ligt. Een beslissing daarover wordt in de komende dagen verwacht.”

George Floyd

Afgelopen maandag was een vijftigtal mensen al samengekomen op het Muntplein om racisme en politiegeweld aan te klagen. De Brusselse politie liet toe dat de groep een halfuur ter plaatse bleef met respect voor de afstandsregels. Ook in Gent was er een betoging.

De acties passen in de protesten die opdoken na de tragische dood van George Floyd in Minneapolis. In de VS wordt daarom al dagenlang geprotesteerd tegen racisme en het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa ontstond ophef.

Veel mensen uitten hun verontwaardiging op sociale media, maar daar bleef het niet bij. Ondanks het verbod op bijeenkomsten vanwege de coronacrisis werden in Europa op verschillende plaatsen betogingen voor ‘Black Lives Matter’ georganiseerd.