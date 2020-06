Vrouw steelt Netflix-account van ex op hilarische manier

Laten we eerlijk zijn: iedereen kreeg of gaf ooit al eens een wachtwoord voor een Netflix-account. Familie, vrienden, huisgenoten of liefjes kunnen op die manier ook talloze films kijken en series bingewatchen. Maar wat als je in dat laatste geval uit elkaar gaat? Deze vrouw vond een hilarische oplossing.

Wie zelf een lief strikte met een Netflix-account, kent wellicht de voordelen: zonder mee te betalen geniet ook jij van uren kijkplezier. Tot je uit elkaar gaat, want dan is je ex wel slim genoeg om het paswoord te veranderen. Om dat te vermijden vond deze vrouw een sluwe manier om haar aanwezigheid op het account stil te houden.

Instellingen of account?

Twee maanden lang slaagde de vrouw erin om het Netflix-account van haar ex nog te gebruiken. Uiteindelijk was het de broer van haar vorig lief die het slimme trucje ontdekte. Al die tijd had ze de naam van een van de logins op het account veranderd naar ‘Settings’ met een bijpassende afbeelding. Zo dachten de twee jongens een tijdlang dat haar login gewoon een knop was die leidde naar de instellingen van het account.

De broer postte het verhaal op Twitter en zei daarbij niet kwaad te zijn op de vrouw. Hij was vooral teleurgesteld in zichzelf omdat hij twee maanden lang in de list trapte.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as “settings” and honestly I ain’t even mad. I’m just really disappointed in myself for actually believing that an account named “settings” would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh — bruh (@yellowgengar2) May 27, 2020

Voor wie hetzelfde zou willen uitproberen, hebben we de truc nu helaas openbaar gemaakt. Maar uiteraard houdt niets je tegen om iets nieuws te verzinnen! Aan zij die het Netflix-account beheren: wees op je hoede…