Dit koppel doet OPNIEUW mee aan ‘Temptation Island’

Ze hebben al twee keer deelgenomen aan de ultieme verleidingstest, maar toch gaan Rosanna en Niels opnieuw meedoen aan ‘Temptation Island’. Dat kondigden ze aan op Instagram.

Driemaal is scheepsrecht. Herinner je je nog hoe Niels van der Zanden (29) zich in 2017 liet inpakken door verleidster Parastoo, en Rosanna Voorwald (27) bezweek voor de spierwitte tanden van verleider Alex? En hoe ze een jaar later opnieuw een poging deden in de VIPS-editie en Niels voor de charmes van verleidster Fabiola Volkers viel?

Derde poging

Wel, binnenkort gaat het koppel, dat intussen verloofd is, een derde poging doen om aan de verleiding te weerstaan. Dat maakte Rosanna bekend tijdens een Q&A op Instagram. “Wanneer gaan jullie voor de derde keer meedoen aan ‘Temptation island’?”, vroeg iemand. “Binnenkort!”, verklapte Rosanna.

Laatste test voor huwelijk

Ook in Shownieuws hintte ze al op een derde deelname. “We horen zo vaak van mensen: Wanneer doen jullie weer mee? Het was toen zo leuk. Het is wel mooi, voordat we gaan trouwen om het nog even zeker te weten. Want de eerste keer ben ik fouter geweest, de tweede keer hij. En de derde keer? Tja…”, aldus Rosanna.