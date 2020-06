Zo neem je het openbaar vervoer in coronatijden

Sinds het begin van de coronaversoepeling passen de diensten van het openbaar vervoer hun werking aan. Hun doel: zoveel mogelijk passagiers vervoeren op een manier die de verdere verspreiding van het virus vermijdt. We zetten de voorschriften op een rijtje die je bij de verschillende diensten moet respecteren.

NMBS

Alle passagiers ouder dan 12 jaar moeten verplicht een mondmasker (of sjaal of halsdoek) dragen zodra ze het station binnenstappen. Die moet je ook aanhouden op de perrons en gedurende de hele reis. Agenten van Securail lopen rond om ervoor te zorgen dat die maatregel gerespecteerd wordt, en er zijn politiepatrouilles aangesteld om een boete (250 euro!) uit te delen aan reizigers die zich niet aan de voorschriften houden.

Aan boord van de trein zijn alle zitplaatsen beschikbaar. De NMBS vraagt de reizigers niettemin om zoveel mogelijk afstand te bewaren met de andere passagiers. De treinbegeleiders zullen de transportbiljetten op zicht controleren, zodat ze geen voorwerp hoeven aan te raken dat andere mensen al in handen hebben gehad.

Op dit moment zijn de treinen voor 20% gevuld (ongeveer 150.000 mensen per dag). Nochtans verloopt de dienstverlening weer zo goed als normaal. Enkel een 70-tal P-treinen blijven geannuleerd.

MIVB

Het openbaar vervoer in Brussel benadert weer zijn volledige capaciteit en het aantal reizigers per compartiment is niet langer beperkt. Toch zit de MIVB nog niet helemaal op het niveau van voor de crisis. Ook hier is het verplicht om een mondmasker te dragen of een ander stuk stof dat neus en mond bedekt. Controleurs van de MIVB zijn gemachtigd om boetes uit te delen aan al wie de regel niet respecteert.

De geleidelijke herneming van de commerciële activiteiten heeft ervoor gezorgd dat de passagiers stilaan terugkeren. De vraag ligt echter nog een stuk lager dan voor de lockdown, met een bezettingsgraad tussen 25 en 30%. Momenteel moet je nog steeds gebruikmaken van de midden- of achterdeur om in de bus te stappen. Om de chauffeurs te beschermen blijft de voordeur buiten dienst voor de passagiers. Je moet dus ook je vervoersbewijs kopen voor je de bus neemt.

De Lijn

Op het netwerk van De Lijn moet elke passagier ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen, zowel op de bus als aan de haltes. Het is ook aangeraden om de afstandsregel van 1,5 meter in acht te nemen, al is dat niet langer verplicht. De Lijn vraagt bovendien om tijdens de spitsuren zo weinig mogelijk gebruik te maken van hun aanbod.

De chauffeurs zitten in een afgesloten cabine, wat betekent dat je je ticket moet kopen voor je aan boord stapt. Als er geen kassa of automaat beschikbaar is, kun je betalen via SMS door de boodschap ‘DL’ te sturen naar het nummer 4884 (2,65 euro alles inbegrepen).

De dienstverlening op het netwerk verloopt normaal tot eind juni. Daarna treedt het tijdschema van de zomervakantie in werking.

TEC

De Waalse busmaatschappij heeft van haar kant beslist om vast te houden aan een beperkt aantal reizigers per voertuig. Voor een gewone bus gaat het om 12 passagiers, voor een gelede bus om 19 passagiers. Net zoals bij de andere vormen van openbaar vervoer in België is het ook bij de TEC verplicht om een mondmasker te dragen, zowel in het voertuig als aan de bushalte.

Om op de bus te stappen, moet je nog steeds gebruikmaken van de midden- of achterdeur. Het is bovendien niet langer nodig om je Mobib-kaart te valideren. Je moet die echter wel altijd bij je hebben in geval van controle.

De andere middelen om je te verplaatsen

Fiets: Om de files in Brussel terug te dringen, wordt dit transportmiddel ten zeerste aangeraden. De Villo!-dienst functioneert normaal. Billy Bike, een deeldienst die elektrische fietsen aanbiedt, is ook tijdens de lockdown aan het werk gebleven (zie kaderstuk). Het Gewest heeft nieuwe fietspaden aangelegd om het gebruik van fietsen veiliger te maken.

Step: De steps van Lime zijn tijdens de crisis overal in het land uit het straatbeeld verdwenen. Het bedrijf heeft zich echter altijd voorgenomen om hun toestellen opnieuw in te zetten zodra de situatie zou verbeteren. De steps van Dott zijn wel altijd beschikbaar gebleven. Ze rijden nog steeds rond en functioneren normaal.

Jump: Jump haalde midden maart zijn fietsen van straat in Brussel. De dienst, die deel uitmaakt van Uber, is nu toevertrouwd aan Lime. Het is echter nog niet bekend wanneer de rode fietsen weer te zien zullen zijn in Brussel.

Taxi: Het blijft mogelijk om een taxi te nemen, maar naast de chauffeur mag slechts één passagier tegelijk plaatsnemen in een taxi. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die onder hetzelfde dak leven. De meeste taxi’s worden momenteel uitgerust met een scheidingswand in plexiglas.

Scooty: De deeldienst voor elektrische scooters functioneert normaal.