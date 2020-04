NMBS: “Iedereen zal een mondmasker moeten dragen op de trein”

Als de coronamaatregelen versoepeld worden en weer meer mensen de trein nemen, wil vervoersmaatschappij NMBS dat het treinpersoneel en de reizigers een mondmasker dragen. “Individuele gezichtsbescherming is een essentieel onderdeel van de versoepeling”, stelt woordvoerder Bart Crols.

Nu de piek van de coronacrisis in België achter ons lijkt te liggen, buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over een versoepeling van de quarantainemaatregelen. Als scholen weer opengaan en mensen opnieuw zullen gaan werken, zal ook het aantal reizigers op het openbaar vervoer toenemen. Om te kunnen voorzien in de veiligheid van het personeel en de reizigers vraagt vervoersmaatschappij NMBS dat iedereen op de trein een individuele gezichtsbescherming draagt. Dat kan een mondmasker of een sjaal zijn.

“Het is afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad beslist”, vertelt woordvoerder Bart Crols aan Metro. “In een eerste fase van de exit uit de lockdown zal het aantal reizigers gestaag toenemen en zal het mogelijk zijn om de social distancing te vrijwaren. In een volgende fase zal de trafiek afhangen van welke sectoren weer mogen gaan werken, maar individuele gezichtsbescherming vormt een essentieel onderdeel van die terugkeer. De NMBS vraagt dat de maatregel daarover algemeen en voor het hele Belgische grondgebied toegepast wordt.”

Uitbreiding aanbod

Ceo Sophie Dutordoir liet in De Standaard al verstaan dat ze hoopt dat de beslissing van de regering heel helder zal zijn. “Wij vragen duidelijke regels, met zo weinig mogelijk ruimte voor interpretatie.” Ze zet zich zo in het spoor van haar collega bij De Lijn, Roger Kesteloot. Die stelt duidelijk “dat ze het verdorie dan ook verplicht maken”. “Ik hoor politici al zeggen dat ze het ‘sterk zouden willen aanbevelen’. Sorry, maar daar ­kopen wij niets voor.” Hoe de mondmaskers verdeeld worden, is aan de regering om te beslissen, aldus Crols. Over de handhaving van een mogelijke verplichting is nog niets bekend.

NMBS zag door de coronacrisis het aantal reizigers teruglopen van een gemiddelde van 900.000 per dag naar 90.000. Het stelde een treindienst van Nationaal Belang en schroefde het aantal verbindingen tijdelijk terug. “We bereiden momenteel de uitbreiding van ons aanbod voor, maar het is onmogelijk om daar nu al een timing of capaciteit op te kleven. Dat zal afhangen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.”