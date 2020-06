Inbraken bij spelers Premier League: Beckhams breiden huis uit met een luxueuze snufjes

David en Victoria Beckham gaan een ontsnappingstunnel bouwen. Ze voelen zich niet meer veilig in hun huis in Cotswold. Riyad Mahrez, Dele All en Jan Vertonghen waren al eerder het slachtoffer van een inbraak.

Heel wat dieven hebben het de laatste tijd gemunt op de spelers van de Premier League. De Beckhams vrezen nu dat zij het volgende slachtoffer zullen zijn. Omdat drie van de vier kinderen op dit moment bij hen inwonen, plannen ze enkele drastische aanpassingen aan hun woning. Ze willen een tunnel bouwen die het huis zal verbinden met de garage waardoor ze gemakkelijk kunnen ontsnappen als ze bang zijn.

“Het koppel wil ook een extra veilige kamer bouwen onder hun garage met een gekoppelde loopbrug”, laat de planningsagent aan de krant Express weten. “De Beckhams willen deze ruimte niet alleen gebruiken als wijnkelder, maar ook als een extra veilige plek.”

Half miljoen euro gestolen

In maart overvielen vier gewapende inbrekers nog het huis van Jan Vertonghen in Londen. De Rode Duivel was zelf niet thuis, maar zijn vrouw en twee kinderen wel. Ze werden bedreigd en waren in shock. Ook Manchester City-buitenspeler Riyad Mahrez kreeg inbrekers over de vloer in zijn woning in Manchester. Volgens diverse Britse mediastations zou hij ongeveer een half miljoen euro kwijt zijn. Tot slot stond Tottenham-voetballer Dele Alli begin mei oog in oog met de bandieten in zijn woonst in Londen. Hij werd bedreigd met een mes, maar Alli had gelukkig geen zware verwondingen. De aanvallende middenvelder verloor wel enkele kostbare bezittingen, zoals juwelen en horloges.