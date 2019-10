Brooklyn Beckham datet met lookalike van moeder Victoria

De oudste zoon van David en Victoria Beckham heeft weer een model aan de haak geslagen. De 20-jarige Brooklyn is aan het daten met Phoebe Torrance. Opmerkelijk detail: zijn nieuwe vlam verdiende ooit de kost als lookalike van moeder Victoria.

Volgens The Sun plagen de vrienden van Brooklyn hem ermee hoeveel Phoebe, dochter van oud-profgolfer Sam Torrance, lijkt op zijn moeder. De krant weet zelfs te melden dat de Britse eerder in haar carrière geregeld werd ingehuurd als lookalike van Victoria.

Voir cette publication sur Instagram Is it fast enough so we can fly away #35mm Une publication partagée par Phoebe Scarlett Torrance (@phoebetorrance) le 19 Oct. 2019 à 8 :39 PDT

Oedipuscomplex?

Brooklyn is onvermurwbaar dat er niets ‘oedipaal’- gaande is, klinkt het in The Sun. “Maar Phoebe heeft aan vrienden verteld dat ze in het begin van haar modellencarrière wel een paar jobs gedaan heeft als Victoria-lookalike. Met het geld dat ze daarmee verdiende, betaalde ze haar universiteitsopleiding. Waarschijnlijk had ze nooit gedacht dat ze op een dag haar idool zou ontmoeten”, aldus dezelfde bron.