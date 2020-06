Acht op de tien Belgen van plan terug te keren naar café of restaurant bij heropening

Morgen weten we of we met z’n allen terug op café of restaurant mogen gaan. Uit een onderzoek van Edenred België blijkt dat acht op de tien Belgen van plan is om ook effectief een hapje of drankje te gaan nuttigen zodra de horeca zijn deuren weer opent. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze het zo snel mogelijk opnieuw leuk willen hebben met vrienden of familie in een andere omgeving dan thuis.

Hoewel uitbaters vrezen dat de heropeningsvoorwaarden de motivatie van de Belgen zal temperen, blijkt dat vier op de tien geen bijzondere eisen stelt als het gaat om de infrastructuur van het café of restaurant. Drie op de tien geeft ook aan dat ze ook nog steeds van een buitenterras wil genieten.

Ondersteuning van de sector

Een opvallende andere reden waarom we zo graag willen terugkeren naar de cafés en restaurants, is omdat we de horecasector willen ondersteunen, nu die zwaar getroffen is door de coronacrisis. De helft van de respondenten gaf ook aan dat ze tijdens de crisis zijn blijven gebruik maken van onder andere afhaalmaaltijden en thuisbezorging.

Beperking van fysiek contact

Sommige Belgen (20%) wachten toch nog liever enkele weekjes voordat ze terugkeren naar hun favoriete restaurant of café. Volgens de onderzoekers hebben ze daar verschillende redenen voor, zoals de vrees dat de sfeer niet meer hetzelfde zal zijn (16%), of dat de sanitaire maatregelen niet zullen worden gerespecteerd (17%). Maar de belangrijkste reden waarom sommige mensen niet onmiddellijk willen terugkeren, is dat ze fysiek contact zoveel mogelijk willen beperken. Drie op de tien Belgen die niet nog niet van plan zijn om op café of restaurant te gaan, willen de risico’s op besmetting beperken door plaatsen te vermijden waar veel mensen zijn.

Voor 44% van de Belgen die zich eerder terughoudend opstellen, kan enkel het einde van de lockdownmaatregelen hen overtuigen om terug te keren naar een café of restaurant.