Deze bizarre zaken vonden bibliothecarissen in uitgeleende boeken

Lezen tijdens het zonnen, in het bad of tijdens een picknick: een boek past volgens fanatiekelingen bij vele verschillende gelegenheden. Sommigen zouden hun boek letterlijk overal meenemen… Enkele bibliothecarissen vertellen over hun meest bizarre ontdekkingen in boeken.

Wat is er mis met een goede, oude kartonnen of stoffen bladwijzer? Dat moeten vele bibliotheekmedewerkers zich al afgevraagd hebben. Ze komen namelijk de gekste zaken tegen bij het controleren van teruggebrachte boeken…

Had je tien miljoen…

Dan leende ik waarschijnlijk mijn boeken niet meer bij de bibliotheek, maar kocht ik die gewoon zelf. Dat zou een correct antwoord kùnnen zijn. Bizar genoeg is het voor sommigen net een reden om hun kredietkaarten, biljetten van 100 dollar en krasloten te gebruiken als bladwijzer in de bibliotheek.

Intieme leessessie

Enkele ontdekkingen zijn voor bibliothecarissen toch nét iets te privé. Zo zie je liever geen tampon of condoom op de grond vallen als je een boek opent. Gelukkig waren beide items ongebruikt – iets wat helaas niet van die positieve zwangerschapstest kan worden gezegd. Wie bovenvermelde zaken al persoonlijk vond, schrikt zich waarschijnlijk een hoedje als die zelf ooit scheidingsovereenkomsten of pikante foto’s in een uitgeleend boek ontdekt. Gelukkig – of helaas – is dat een taak die bibiliotheekmedewerkers op zich nemen.

Smaakvol

Eten en lezen is een natuurlijke combinatie en dat zorgt ervoor dat snacks ook geen vreemde vondsten zijn tussen de pagina’s. Dat het gamma varieert van Cheetos en augurken tot lolly’s en stukjes bacon, kan dan wel weer verbazen. Een heel ander vieruurtje dat weleens tussen een boek zat? Gedroogde marihuanabladeren!

Gevaarlijke kennis

Af en toe moet je toch wel serieus je hersenen pijnigen om te achterhalen hoe sommige voorwerpen tussen de bladzijden terechtgekomen zijn. Scherpe objecten als scharen, messen, een kaasschaaf en zelfs een kleine bijl hou je liefst zo ver mogelijk uit de buurt van je boeken. Tenzij je een laatstejaarsstudente bent en het om je cursussen gaat – dan kunnen we weleens begrijpen dat je die boeken na het afstuderen hun verdiende loon wil geven.