De vijf mooiste boeken over het gokken bij een casino

Waar we tegenwoordig regelmatig boeken lezen op een e-book of op een tablet was dit eerder natuurlijk nog niet het geval. Vroeger werden alle boeken nog daadwerkelijk gelezen op papier. Deze transitie is ook bezig in de wereld van de casino’s. In het verleden moesten we nog naar een echt casino om te kunnen gokken, maar anno 2020 kun je ook kansspelen doen bij een betrouwbaar online casino. Als je meer wilt leren over deze industrie dan zijn er voldoende leuke boeken te vinden. In dit artikel tonen we vijf prachtige exemplaren.

All On Zero

All On Zero is geschreven door Argiro Mantoglou, een Engelse schrijfster met een Griekse achtergrond. Het boek gaat over Dawn. Zij ontmoet Stavros in een casino. Het is in principe liefde op het eerste gezicht, maar helaas laten beide niet zien we ze echt zijn. Zowel Dawn als Stavros kiezen ervoor om hun geheimen niet te vertellen. Toch gaan ze samen aan de slag in het casino om de jackpot te winnen. Zoals je al verwacht loopt dit niet goed af: ze verliezen juist alleen maar. Toch wint één van de twee aan het einde van de rit, maar wie?

Casino Royale

Ian Fleming was een wereldberoemde auteur die met name bekend is geworden door de James Bond franchise. Deze collectie begon met Casino Royale, wat het allereerste boek is dat Fleming schreef. Casino Royale gaat natuurlijk over James Bond, een Britse geheim agent die aan het gokken is in een casino. Hij doet dit om Le Chriffe failliet te krijgen. Hierbij krijgt hij hulp van Vesper Lynd, Felix Leiter en René Mathis. Doordat Fleming zelf een verleden heeft bij de Natal Intelligence Division kan hij op een goede manier plottwisten creëren in het verhaal.

Casino: Love and Honor in Las Vegas

Casino: Love and Honor in Las Vegas is een boek gebaseerd op de waarheid dat in 1995 uit is gekomen. Het is geschreven door Nicholas Pileggi, die tevens een misdaad journalist is. Het verhaal in Casino: Love and Honor in Las Vegas gaat over een samenwerking van twee leden van de Maffia. Dit zijn Frank “Lefty” Rosenthal en Tony Spilotro. Samen managen ze de casino’s die van de Maffia zijn in Las Vegas. In hetzelfde jaar kwam tevens de film Casino uit, wat gebaseerd is op dit boek van Nicholas Pileggi. De film Casino werd geregisseerd door Martin Scorsese, onder meer Joe Pesci en Robert De Niro spelen erin mee.

The Frugal Gambler

Jean Scott is de schrijfster van het boek The Frugal Gambler. Scott is zelf een fervent gokker en heeft in haar boek uitgelegd hoe ze dit allemaal doet. Scott is namelijk een zogenoemde low roller. Ze is zelfs één van de beste van het land. Zo is ze per jaar zo’n 120 dagen in het casino te vinden, waarbij ze ook in het hierbij staande hotel slaapt. Toch hoeft ze nooit voor een kamer of maaltijd te betalen. Hoe Scott dit precies doet kun je lezen in het boek The Frugal Gambler.

Bringing Down the House

Bringing Down the House: The Inside Story of Six MIT Students Who Took Vegas for Millions zoals het boek van Ben Mezrich eigenlijk heet gaat over de MIT Blackjack Team. Alhoewel het boek deel uitmaakt van de genre non-fiction zitten er blijkbaar wel delen in die fictioneel zijn. Bovendien zegt de Boston Globe dat de belangrijkste evenementen in het boek niet in het echt zijn gebeurd, terwijl andere delen juist erg overdreven zijn. Toch is Bringing Down the House een leuk en spannend boek om te lezen.