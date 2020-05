Zo reageren onze hersenen als je op slag verliefd wordt (video)

Bij liefde en romantiek denken we in eerste instantie aan ons hart, maar ook in onze hersenen brengt de emotie heel wat teweeg. Bovendien is dat effect anders voor verschillende liefdesfases, zoals de eerste indruk, verdere kennismaking en de minder prettige afwijzing.

De laatste twintig jaar focusten wetenschappelijke studies zich op de toestand van de menselijke hersenen in de drie bovenvermelde liefdesfases. Die activeren stuk voor stuk hormonen in onze hersengebieden. De opvallendste conclusie was dat niet enkel ons hart, maar ook ons brein heel zwaar kan lijden onder een liefdesbreuk.

Eerste indruk

Vanaf het moment dat we iemand leren kennen, begint ons brein die persoon te analyseren. Vooral enkele zintuigen spelen hierbij een belangrijke rol, zoals het gezichtsvermogen, het gehoor en de reukzin. De eerste indruk is niet verwonderlijk vooral op het uiterlijk gebaseerd en bepaalt of we iemand aantrekkelijk of afstotelijk vinden. Die afweging gebeurt in slechts 200 milliseconden en verloopt vooral heel snel als iemand niet ons type is.

Wat vinden we nu precies aantrekkelijk aan een verschijning? In veel culturen is vooral de symmetrie van iemands gezicht doorslaggevend. Een symmetrisch gelaat wijst namelijk op een goede gezondheid en dus begeerlijke genen. Die uitleg klinkt vrij logisch, maar verbazend genoeg vinden we ook personen die vergelijkbare fysieke eigenschappen als wijzelf hebben aantrekkelijk.

Dat ontdekten onderzoekers na een studie waarin ze het gezicht van mannen en vrouwen in een persoon van het andere geslacht fotoshopten. Veel deelnemers hadden helemaal niet in de gaten dat ze naar een aangepaste versie van zichzelf aan het kijken waren. Bovendien gaven ze die bewuste foto de hoogste score.

In de liefde wil het oor ook wat. Vrouwen geven de voorkeur aan de stem van mannen met een aantrekkelijk lichaam, dus brede schouders en een smal middel. Ook mannen verkiezen de stem van vrouwen met een slanke taille en daarnaast brede heupen en jeugdige gelaatstrekken.

Tot slot is de geur bepalend bij de eerste indruk. In een Zwitserse studie moesten studentes ruiken aan de T-shirts waarin hun mannelijke medeleerlingen twee nachten hadden geslapen. De meeste vrouwen verkozen de geur van de kledij die aan een man toebehoorde met een ander immuunsysteem dan zijzelf. De verklaring hiervoor ligt in de evolutie, want bij de voortplanting zouden de kinderen van zo’n combinatie beter bestand zijn tegen ziektes.

Verdere kennismaking

Als je wat je ziet, hoort en ruikt aantrekkelijk vindt, beginnen er chemicaliën in je hersenen te werken. Zo treedt het gelukshormoon dopamine in actie en creëert het gevoelens van blijdschap en opwinding. Andere lichamelijke effecten zijn de hartslag die toeneemt, de blos op je wangen en lichte transpiratie.

Als je iemand beter leert kennen en in de kusfase zit, stijgt het hormoon dopamine nog meer en zit je pas echt op een roze wolk. Daarnaast loopt ook het liefdeshormoon oxytocine op en neemt het stresshormoon cortisol af.

Afwijzing

Bijna iedereen heeft tijdens zijn of haar leven helaas ook al eens een afwijzing of liefdesbreuk moeten verwerken. Daardoor blijven de niveaus van de neurotransmitter serotine laag en neemt dopamine opnieuw toe, zodat de passie nog een laatste keer opflakkert.

Een afwijzing is echter vooral stresserend, waardoor een ander stresshormoon, adrenaline, stijgt. Opvallend genoeg beschouwt ons brein fysieke pijn en een split als even pijnlijk, omdat beide exact dezelfde hersendelen activeren. Als we ons verzoenen met de breuk, beginnen de dopamine- en serotinelevels zich opnieuw te normaliseren. Vergeet dus vooral niet: de tijd heelt alle wonden.