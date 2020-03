Onze hersenen verwerken muziek en spraak op een andere plaats

Het is al tientallen jaren geweten dat onze hersenen muziek en spraak op een andere manier verwerken. Maar tot nu toe was het een raadsel waar deze processen precies plaatsvinden. Daar hebben Canadese wetenschappers nu een antwoord op gevonden.

Wetenschappers van de McGill University in Canada hebben ontdekt dat er twee helften, zogeheten hemisferen, bestaan in de auditieve cortex. Dit gedeelte van de hersenen verwerkt geluidsprikkels die vanuit het binnenoor worden aangevoerd.

Hersenschors

De twee helften van de auditieve cortex bestaan uit gespecialiseerde hersencellen die muziek en spraak op een verschillende manier verwerken, zeggen de onderzoekers. “Dat onze hersenen melodieën en spraak anders behandelen, wisten we al lang”, verklaart onderzoeker Dr. Philippe Albouy in het vakblad Science. “Maar tot nu toe was het onbekend waar dat precies gebeurde. We hebben ontdekt dat de linkse en rechtse hemisfeer in de auditieve cortex spraak en muziek op een andere wijze behandelen. Dankzij deze ontdekking konden we voortbouwen op onze basiskennis van de structuur van hersencellen. En zo begrijpen we beter hoe onze hersenen geluid verwerken.”

Testen

In een reeks testen hebben onderzoekers uit Frankrijk en Canada tien zinnen en tien melodieën gecombineerd tot een opname met 100 verschillende variaties. Door de opname op een bepaalde manier te vervormen, konden de onderzoekers de locatie in de auditieve cortex achterhalen waar het geluid werd verwerkt. Het blijkt dat de linkse hemisfeer beter muziek verwerkt, terwijl de rechtse hemisfeer van de gehoorschors gespecialiseerd is in het verwerken van spraak.

Volgens de onderzoekers tonen deze bevindingen aan dat het menselijke brein complementaire systemen heeft ontwikkeld om spraak en muziek te verwerken. “Dankzij deze onafhankelijke verwerking kan elk deel van de auditieve cortex in de hersenen muziek en spraak op een optimale manier verwerken. Het toont ook aan dat muziek en spraak belangrijke communicatiemiddelen zijn”, besluit Dr. Albouy.