Disney World wil op deze manier in juli weer bezoekers verwelkomen

Disney World wil vanaf juli de deuren in Orlando geleidelijk aan opnieuw openen voor bezoekers. Om ieders veiligheid te garanderen zal het pretpark enkele transformaties ondergaan.

Vanaf 11 juli zouden het Animal Kingdom en het Magic Kingdom terug openen, daarna volgen op 15 juli de EPCOT en Hollywood Studios. Zo wil CEO Bob Chapek Disney World stapje voor stapje terugbrengen. “We doen er alles aan om de bezoekers in volledige veiligheid magische herinneringen te bezorgen”, zegt hij aan CNN.

Oververhitte maskers

Toch zal het even wennen zijn voor wie het attractiepark bezoekt. “Al onze medewerkers en bezoekers zullen uiteraard maskers dragen. Verder zul je ook doorheen heel het park slingers van tape zien hangen om mensen aan te tonen hoe ze afstand moeten houden”, zegt Chapek.

Maskers dragen in de brandende hitte van Florida lijkt echter niet iets wat velen voor hun plezier zullen doen. “Tot nu toe zagen we in Shanghai – waar we al even terug open zijn – dat de gasten wel hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus de CEO. “Zelf merk ik dat dat na enkele uren wel went. In ons magisch pretpark zal dat zeker het geval zijn!”

Wie mag binnen en wie niet?

Verder is het ook niet de bedoeling het park volledig te doen vollopen met bezoekers. “In Orlando zijn de regels wat capaciteit betreft niet zo strikt als in Shanghai. We gebruiken de anderhalve meter afstand om onze ingenieurs te laten berekenen hoeveel mensen we tegelijk kunnen toelaten. Dat zal wellicht iets minder zijn dan normaal.”

Voorlopig is het wel nog even afwachten voor de bezoekers. Eerst moet de burgemeester van Orange County – de provincie waarvan Orlando de hoofstad is – Jerry Demings de plannen goedkeuren. Daarna beslist gouverneur van Florida Ron DeSantis definitief of het park mag openen. Spannend!