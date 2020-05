Toeristen uit deze landen zijn vanaf juni (niet) welkom in Griekenland. Belgen moeten in quarantaine

Volgens het Griekse dagblad Kathimerini zal Griekenland toeristen uit verschillende landen in golven toelaten. Duitsers, Cyprioten en Israëli zijn volgens premier Kyriakos Mitsotakis vanaf 15 juni al zeker bij de gelukkigen. Inwoners uit EU-landen, waaronder waarschijnlijk ook België, zullen kunnen afreizen naar Athene, maar moeten twee weken in quarantaine. Besmettingshaarden Italië, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden voorlopig geweerd, net zoals niet-EU-landen.

Griekenland doorstond de coronacrisis tot nu toe relatief goed met ongeveer 3.000 besmettingen en 173 overlijdens. Om een tweede opstoot van coronabesmettingen te voorkomen, wil het land zijn restrictiemaatregelen slechts mondjesmaat versoepelen. Ze hebben de toeristen wel nodig, want die spijzen de Griekse staatskas met 20%. De overheid beschouwt de inkomsten door reizigers ook als de ultieme bron van herstel na de coronalockdown, die het bedrijfsleven in het land grotendeels stillegde.

Gefaseerd toerisme

Inwoners uit 20 à 25 landen zullen tijdens de eerste golf vanaf 15 juni Griekenland weer binnen mogen, omdat de hotels dan ook weer de deuren openen. Duitsland, Cyprus en Israël zijn daar al zeker bij en staan respectievelijk op de 8ste, 39ste en 113de plaats wat het aantal coronabesmettingen wereldwijd betreft.

Toeristen uit andere EU-landen, zoals België, dat op de 19de plaats staat, zullen eerst twee weken in quarantaine moeten doorbrengen. Bovendien overweegt de Griekse overheid om reizigers te testen voor COVID-19 nog voor ze het vliegtuig mogen betreden. Vanaf 1 juli zou er een tweede golf van het gefaseerde toerisme plaatsvinden.

Landen met hoge coronacijfers, zoals nummers 4, 5 en 6 in de wereld, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië zullen tot zeker 15 juli de toegang tot het land ontzegd worden. Hoewel Nederland slechts op de 21ste plaats staat, en dus na Duitsland en België, beschouwt Griekenland het toch als een coronabroeihaard en valt het onder dezelfde regeling. De volledige en officiële lijst van welke inwoners uit welke landen wanneer toegelaten worden, zal de Griekse overheid naar eigen zeggen later deze week bekendmaken.

Toeristen lokken

De Griekse premier, Kyriakos Mitsotakis, wil de coronacrisis duidelijk achter zich laten en een toeristische zomer tegemoet: “Let us make this summer the epilogue of the crisis. We will win the economy war just as we won the health battle.” Om toeristen te lokken, zal een reis naar Griekenland ook tijdelijk goedkoper zijn, want hij kondigde aan dat de transporttaks op vluchten, busritten en treintransport zal dalen van 24% naar 13%.