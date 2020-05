Hoopgevend: opnieuw forse daling in aantal nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur werden 137 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd. Dat is opnieuw een flinke daling in vergelijking met de vorige dagen.

Gisteren werden 36 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Maar liefst 174 mensen mochten de Belgische ziekenhuizen verlaten. In het totaal liggen er 1.128 mensen in het ziekenhuis, onder wie 220 op intensieve zorgen (-29).

Steeds minder nieuwe besmettingen

Hoewel afgelopen zaterdag en zondag nog relatief veel nieuwe besmettingen werden vastgesteld – respectievelijk 299 en 282 – is dat cijfer intussen gezakt tot 137 in de afgelopen 24 uur. Dat is erg hoopvol. In het totaal werden 57.592 Belgen besmet met het longvirus.

Jammer genoeg stierven gisteren 36 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. De totale dodentol bedraagt nu 9.364.