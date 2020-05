Agenten betrapt op barbecuefeestje tijdens hun shift

Drie inspecteurs van de federale politie zijn afgelopen zondag betrapt toen ze tijdens hun shift aan het barbecueën waren aan de Nederlandse grens. Ze waren tevens onder invloed.

De inspecteurs kregen de opdracht om de Belgisch-Nederlandse grens in Essen te bewaken. Ze moesten dus controleren of de buitenlandse chauffeurs de toelating hadden om ons land binnen te komen. Een van de gecontroleerde chauffeurs had echter een smeulende barbecue met daarnaast enkele flessen roséwijn opgemerkt en belde naar de politie om het vreemde tafereel aan te geven.

Te veel gedronken

Enkele agenten van de lokale politie kwamen ter plaatse en stelden vast dat er inderdaad een barbecue gebruikt was en wijnflessen genuttigd waren. De drie inspecteurs werden onderworpen aan een alcoholtest. “Er is proces-verbaal opgesteld tegen twee inspecteurs omdat ze alcohol hadden genuttigd. Het was te veel”, vertelde Sarah Frederickx, woordvoerster van de federale politie, aan Het Nieuwsblad.

“Onaanvaardbaar”

De inspecteurs waren al meer dan twintig jaar in dienst en werken normaal gezien bij de luchtvaartpolitie. Door de coronacrisis moesten ze tijdelijk de grens bewaken. “Er is een intern tuchtonderzoek geopend. Als blijkt dat de feiten bevestigd worden, dan is dit onaanvaardbaar. Het dreigt een smet te werpen op al het harde werk van hun collega’s van de afgelopen weken, in deze moeilijke tijden”, besloot Frederickx.