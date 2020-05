Eerste hulp bij lockdown: deze spotgoedkope offline hobby’s verlichten je verveling of stress

Ken je Netflix van voor naar achter en doet het gescrol door je Facebook-, Twitter- of Instagramtijdlijn je meer kwaad dan goed? Tijd voor iets anders: met deze schermloze hobby’s kan je jezelf wat rust gunnen en de tijd wat vooruit doen gaan. Het beste van al? Je hebt er amper budget voor nodig!

Sommigen hebben in quarantaine zoveel vrije tijd dat ze die amper gevuld krijgen. Anderen willen na het ploeteren door hun (thuis)werk zo wanhopig hard van een vrij moment genieten, dat het genot soms ver te zoeken is. Naar een gsm- of tv-scherm grijpen is een makkelijke oplossing, maar kan in deze periode je hoofd net met meer kopzorgen vullen. Voor wie er even flink genoeg van heeft zijn hier enkele tips om je dag offline door te brengen.

Twitterloze draadjes

Draadjes zijn een handig fenomeen op Twitter om iets uitgelegd te krijgen, maar ook offline kunnen ze je veel plezier en nut geven. Door te breien of te borduren hou je jezelf bezig, leer je een nieuwe skill en maak je ook nog iets fijns voor jezelf of iemand anders. Toegegeven: als je geen ervaringsdeskundige in je bubbel hebt, is het misschien makkelijker er toch even een online tutorial bij te halen. Flow Magazine kan je alvast helpen met je eerste stappen in het brei– en borduurlandschap.

Kleuren, lijnen en woorden

Had niet iedereen ooit ergens een (slechte) verstopplek voor een schriftje vol intieme en uiterst geheime krabbels? Ook nu kan een dag- of schrijfboek – noem het zoals je wilt – een plek zijn om frustraties en gevoelens te uiten. Van je meest bizarre dromen tot je allergekste gedachten en verzinsels: alles kan en mag erin.

Wie denkt met enkel schrijven niet aan z’n trekken te komen, is er ook het bullet journal: een agenda, dagboek en to-dolijst in één. Met zo’n journal orden je je gedachten, afspraken en ideetjes via pen en papier. Uiteraard zijn er heel wat voorbeelden en modelletjes, maar het fijne is net dat je helemaal zélf kan beslissen hoe je het schrift invult.

Zelf geen zin om te schrijven? Probeer eens de schrijfsels van een ander. Dankzij de wondere wereld van het lezen kan je wegdromen en verdwalen in een compleet andere omgeving, heel wat nieuwe kennis opdoen of zelfs een andere taal leren. Voor elk wat wils in je lokale bibliotheek, boekenwinkel of gewoon in de boekenkast van een huisgenoot, vriend(in) of familielid.

Heb je het niet zo voor woorden? Ook schilderen, tekenen, knippen en plakken kunnen een uitlaatklep zijn. Laat je creatieve geest even los en ontdek zelf waar je het meeste plezier aan beleeft.

Kneden en kokerellen

Dat koken helemaal jouw ding is, wist je misschien al langer. Of misschien bak je er helemaal niets van, maar wil je daar graag verandering in brengen. Helaas had je nooit eerder tijd om je helemaal uit te leven in de keuken. Wel: now is the time! Ga op verkenning in de winkel en doorheen je (geleende) kookboeken, ontdek de meest bizarre namen van groenten en kruiden in alle kleuren en verras je huisgenoten eens met een gigantisch dessert. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Bonuspunt: zelfs als het helemaal niet smaakt zoals het hoort, kan je nog steeds plezier halen uit je creaties. Hou een gigantisch voedselgevecht (op afstand) of schenk je baksels gratis en voor niets aan die ene persoon waarvoor je de juiste hoeveelheid wrok koestert.

I like to… move it

Back to basics: wat is er mis met een gewone wandel- of fietstocht door het dichtstbijzijnde bos, in je favoriete stadswijk of gewoon tot het venster van een vriend(in), of familielid? Door alleen op pad te gaan en je gsm gewoon in je jaszak te laten, ontdek je vaak zaken die je nog niet eerder opmerkte. Daarbij is het ook gewoon een stukje veiliger.

Schuif je normaal gezien het ene feestje na het andere aan om al je zorgen eens goed van je af te schuren, shaken of stampen? Of zijn je dans- of andere sportlessen stopgezet vanwege de lockdown? Zet eens je favoriete dans- of sportnummers op en ga helemaal los. Wie zich daar comfortabel genoeg bij voelt, kan ook huisgenoten uitnodigen of verplichten mee te doen.

Last but not least: een wijze spreuk om af te sluiten. Onthou dat het niet zo veel uitmaakt als je muffins aanbranden, je geschriften rommelig zijn of je dansmoves niet zo sociaal aanvaard zijn. Het beste aan een hobby is dat je niet hoeft uit te blinken in je bezigheid.