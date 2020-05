Besmettingsgraad neemt opnieuw toe, maar cijfers blijven wel dalen

De R-waarde of het reproductiegetal, dat weergeeft hoeveel mensen één coronapatiënt besmet, is licht gestegen. Verder blijft de trend gelukkig wel dalend.

Gisteren werden 276 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd. Dat zijn er 24 meer dan de dag voordien. In het totaal werden 56.511 Belgen besmet met het coronavirus. De besmettingsgraad (R-waarde) is tevens gestegen tot 0,86. In het begin van de corona-uitbraak lag dat cijfer nog op 2 à 3, maar begin mei was het gezakt tot 0,6. Vorig week steeg het naar 0,8 en nu ondervindt het dus opnieuw een lichte stijging.

Heel wat mensen ziekenhuis verlaten

De overige cijfers blijven echter dalen. Zo werden in de afgelopen 24 uur 56 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis (15 minder dan gisteren). Maar liefst 135 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Op dit moment liggen 1.415 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 268 op intensieve zorgen (-9).

Jammer genoeg stierven gisteren 26 mensen aan het longvirus. Gisteren waren dat er 37. De totale dodentol in ons land bedraagt nu 9.212.