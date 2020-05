Marc Van Ranst: “Zo mag je van mij deze zomer nog wel reizen”

Door het coronavirus zien we onze reizen deze zomer volledig in het water vallen. Dat hoeft echter niet helemaal zo te zijn. Met een motorhome kan je immers veilig reizen, al is de kans groot dat dat enkel binnenslands blijft.

Wellicht komen we binnen enkele weken te weten of toeristische verplaatsingen deze zomer mogelijk zullen zijn. Dat hangt uiteraard ook af van de beslissing van andere landen over het al dan niet openstellen van de grenzen, maar het zou alvast fijn zijn als we in eigen land op reis kunnen gaan.

Op reis met eigen bubbel

Volgens viroloog Marc Van Ranst zou het dan geen slecht idee zijn om dat met een motorhome te doen. Op die manier blijf je in je bubbel en verplaats je je gewoon. “Reizen met de motorhome of caravan is een verantwoorde en veilige manier van reizen. Reizigers zijn ‘thuis’, ongeacht hun bestemming. Ze beschikken aldus over eigen toiletfaciliteiten en hoeven geen beroep te doen op bijvoorbeeld externe eetgelegenheden. In het vrijetijdsvoertuig is het perfect mogelijk de eigen bubbel in stand te houden. Contacten met anderen kunnen beperkt worden, in tegenstelling tot wanneer men reist met het vliegtuig of in een druk hotel verblijft. Als viroloog kan ik op deze manier van reizen niets tegen hebben. Of je nu thuis in uw bubbel zit, of in uw caravan, dat biedt eigenlijk dezelfde veiligheid”, vertelt hij in een interview met Frédéric François, secretaris-generaal van de beroepsvereniging Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA).

België ontdekken

In hetzelfde interview geeft de 54-jarige expert mee dat hij momenteel geen enkele reden ziet waarom binnenlandse reizen vanaf juni niet terug toegelaten zouden zijn. Een mooie opportuniteit om ons kleine Belgenlandje verder te ontdekken. Dat heeft immers meer te bieden dan de kust en de Ardennen alleen…