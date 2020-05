BIZAR. Eigenaar vult restaurant op met paspoppen voor de gezelligheid

Langzamerhand kan de wereld weer een beetje open, mits we ons goed aan social distancing houden. Dat betekent veel aanpassingen, onder andere in de horeca. In België is gezellig gaan dineren nog niet aan de orde, maar in de Verenigde Staten bereiden sommige restaurants zich al volop voor om gasten te ontvangen. Maar wanneer je maar een bepaald aantal mensen in je zaak mag hebben, oogt het al snel leeg en daardoor ook een stuk ongezelliger. Een restauranthouder in Virginia roept daarom de hulp van paspoppen in.

Door social distancing wordt uit eten gaan ongemakkelijk, zo redeneert de eigenaar van The Inn in Little Washington. Gelukkig bedacht de creatieve eigenaar een manier om de zaak toch vol te laten ogen. Hij heeft allemaal paspoppen, chique aangekleed in jaren 40-stijl aan tafels gezet. Zo kunnen mensen aan social distancing doen zonder dat het restaurant leeg lijkt en weet je als gast ook meteen waar je wel en niet kunt gaan zitten.

Chefkok Patrick O’Connell legt uit waar het idee vandaan komt. “We moesten het probleem van social distancing oplossen en het aantal gasten dat we kunnen ontvangen halveren. De oplossing lijkt duidelijk: vul de zaak met goed geklede mannequins.” De zaak met drie Michelin-sterren hoopt het zo gezellig te houden. “Het zorgt voor genoeg ruimte tussen de échte gasten, levert een glimlach op en natuurlijk grappige foto’s.”

Fake sociaal contact

Wie tussen de paspoppen wil dineren, moet nog wachten tot 29 mei. De terrassen zijn wel al open in de Amerikaanse staat. Daarmee zijn ook in Virginia de maatregelen versoepeld. Toch denkt O’Connell dat het hoog tijd is dat we weer mensen zien. ‘We smachten om andere mensen te kunnen ontmoeten. Ze hoeven niet per se echt te zijn.’

De reacties op sociale media zijn wisselend. Veel mensen vragen zich af wat ongemakkelijker is: dineren in een halfvol restaurant of dineren tussen de paspoppen.

Northern Virginia restaurant seating mannequins? pic.twitter.com/bX9PNQXU4d — J.E. Vizzusi (@JEV1A) May 14, 2020

LESS awkward? Uhhhhhhhhhhh……no. Restaurant to seat mannequins at empty tables to make social distancing less awkward https://t.co/FksSSvSaBO pic.twitter.com/r2pLAqYxME — Geoff Raczkiewicz (@graczkie) May 14, 2020

Bron: Metro Nederland