Canada stuurt reuzenpanda’s terug naar China om deze bizarre reden

De zoo van de Canadese stad Calgary zal twee reuzenpanda’s terugsturen naar China omdat die door de coronacrisis niet voldoende verse bamboe kan voorzien om hen eten te geven. Dat meldt de dierentuin zelf in een mededeling.

“Het was een ongelooflijk moeilijke beslissing, maar de gezondheid en het welzijn van de dieren die we liefhebben en beschermen, heeft altijd de hoogste prioriteit”, stelt directeur Clément Lanthier.

40 kilogram bamboe per dag

Volgens de zoo bestaat 99% van het voedsel van de reuzenpanda’s uit bamboe. Een volwassen dier eet dagelijks zo’n 40 kilogram. Door de coronapandemie zijn er minder vluchten tussen China en Canada en is er vertraging bij de leveranciers van bamboe.

De twee panda’s, het vrouwtje Er Shun en het mannetje Da Mao, kwamen in 2013 aan in Canada. Ze werden begeleid door de toenmalige eerste minister Stephen Harper en zijn vrouw Laureen. De dieren worden tien jaar lang uitgeleend aan Canada als symbool voor de goede relatie tussen Ottawa en Peking. Ze verbleven verschillende jaren in de zoo van Toronto, waar Er Shun een tweeling op de wereld zette. De panda’s en hun jongen verhuisden in 2018 naar de zoo van Calgary, in het westen van het land.