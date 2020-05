Studenten dragen op 15 mei PAARS tegen holebi- en transfobie

Tienduizenden Vlaamse studenten en scholieren nemen op vrijdag 15 mei online deel aan de LGBT+(*)-schoolcampagne PAARS. Met een selfie waarop ze iets paars dragen of vasthouden, tonen ze dat ze tegen holebi- en transfobie en zijn.

De campagne, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie, wordt voor de negende keer georganiseerd. Omwille van de coronamaatregelen kan ze dit jaar niet op de vertrouwde manier doorgaan en komt ze er dus enkel online.

Niet alleen voor studenten

PAARS, de organisatie achter de actie, laat weten dat het de Vlaamse Scholierenkoepel VSK, de Vlaamse Vereniging van Studenten VVS en alle deelnemende onderwijsinstellingen heeft gevraagd om de scholieren en studenten op vrijdag 15 mei op te roepen om thuis een PAARS-selfie te maken. “Op die manier kunnen ze tonen dat ze achter de boodschap van verdraagzaamheid staan. Ook iedereen die de campagne een warm hart toedraagt, wordt gevraagd om mee te doen en zo’n selfie te maken en te delen.” Foto’s, filmpjes en berichten kunnen gedeeld worden op de sociale media met de hashtag #paarstoday, “door iedereen die iets paars draagt, vasthoudt, etc., als het maar met de paarse kleur te maken heeft”.

Dit jaar hadden, naast meer dan 100 secundaire scholen in tientallen steden en gemeenten, ook alle Vlaamse universiteiten en alle Nederlandstalige hogescholen in Vlaanderen en Brussel zich geëngageerd om deel te nemen aan de campagne PAARS, zegt de organisatie. De actie komt er in nauwe samenwerking met çavaria (holebi- en transgenderkoepel van Vlaanderen) en Wel Jong Niet Hetero (LGBTQIA+ jongerenvereniging in Vlaanderen en Brussel).