VIDEO. Deze MNMdj’s brengen Marathonradio terug mét goedkeuring van Marc Van Ranst

Marathonradio 2020 🔥 YEEEEEEES! Het is officieel: #Marathonradio 2020 mag doorgaan! Posted by MNM.be on Tuesday, May 19, 2020

De MNM-Marathonradio voor scholieren en studenten zal ook in coronatijden doorgaan. Dat kondigden enkele presentatoren samen met viroloog Marc Van Ranst aan op Facebook. In plaats van naar het Marathonradiohuis in Leuven te verhuizen, zullen de dj’s non-stop vanuit de studio in Brussel presenteren.

Met de Marathonradio zorgt MNM ook dit jaar voor non-stop steun aan jongeren tijdens de blokperiode. De muziek en babbels komen deze keer van dj’s Peter Van de Veire, Dorianna Aussems en Sander Gillis. Van maandag 8 juni tot vrijdag 26 juni steken zij blokkende studenten, maar ook scholieren die door de coronacrisis niet langer naar school gaan, een hart onder de riem.

Mentale steun op corona-afstand

Aan het recept verandert niets: MNM zorgt voor muziek, ontspanning en steun via non-stopradio én een rescueteam dat studenten een bezoek brengt. De manier waarop de dj’s je fysiek zullen bijstaan, zal er wel wat anders uitzien. Het reddingsteam zal Vlaanderen doorkruisen op zoek naar studenten in nood “met respect voor de huidige coronamaatregelen”. “Veel jongeren kunnen na weken quarantaine wel een opsteker of luisterend oor gebruiken. MNM wil hen daarbij zoveel mogelijk helpen”, klinkt het. Ontdek in bovenstaande video welke dj’s deel uitmaken van dat rescueteam en hoe ze jou willen steunen.

De Marathon-radio gaat over een grote twee weken van start. Al een probleem in gedachten waarmee het reddingsteam jou of iemand anders kan helpen? Vraag hier je verzoekje aan.