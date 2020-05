HILARISCH. De 10 meest bizarre vertalingen van filmtitels

Filmmakers proberen wereldwijd te scoren door een Engelstalige filmtitel op hun werk te kleven. Omdat niet iedereen het Engels even goed beheerst, vragen die titels vaak om een vertaling of een simpeler alternatief. Met alle hilarische gevolgen vandien…

Hoewel Engelstalige filmtitels meestal kort, krachtig en catchy klinken, begrijpt niet de hele wereld ze. In plaats van een letterlijke vertaling zoeken copywriters soms naar Engelstalige alternatieven, iets wat heel gekke – en in Frankrijk vooral ‘sexy’ – resultaten oplevert.

1. ‘Grease’: ‘Vaseline’ (Argentinië)

In het Spaans betekent het woord ‘grease’ letterlijk ‘vet voor motorolie’. Dat was niet echt het imago dat de film of John Travolta wilde krijgen, dus kwamen de studio met een alternatief. Het gelijkaardig product ‘vaseline’ bracht blijkbaar wél de gewenste sfeer over.

2. ‘Pretty Woman’: ‘I Will Marry a Prostitute to Save Money’ (China)

Mooi is ze zeker, lijken ze in China te denken, maar liefde en al zeker romantiek maken blind. Weg ermee, dus! Dat ze zo de clou van het verhaal weggeven, nemen ze er graag bij.



3. ‘No Strings Attached’: ‘Sex Friends’ (Frankrijk)

Tussen de lijntjes lezen hoeft ook niet altijd in Frankrijk. Hou het maar recht voor de raap, zo weten we meteen waar we ons aan moeten verwachten, lijken ze te denken.



4. ‘The Horse Whisperer’: ‘The Man that Whispers in the Ears of Horses’ (Frankrijk)

Af en toe mag het voor de Fransen nóg wel wat simpeler. Iets zegt ons dat ook de uitspraak meespeelde in de beslissing van de copywriters.

5. ‘Knocked Up’: ‘The Date that Screwed Me’ (Israel)

Een onenightstand tussen een verzorgde, ambitieuze journaliste en goedaardige, maar abitieloze nietsnut kent een vruchtbaar gevolg. In Israel geven ze liever nog niet te veel weg van de clue, maar een teveel aan subtiliteit vinden ze dan ook weer overbodig.



6. ‘Step Up 2’: ‘Sexy Dance 2’ (Frankrijk)

Dat ‘Step Up’ moeilijk te begrijpen is, betwijfelen we sterk. Of de titel iets verandert aan de beweegredenen om de film te gaan kijken, daar hebben we dan weer minder twijfels over.



7. ‘The Hangover’: ‘Very Bad Trip’ (Frankrijk)

Of: hoe je tijdens een verplicht telefoontje of bezoek aan je ouders op zondagvoormiddag, heel netjes en verbloemd kan uitleggen waarom je er zo belabberd uitziet.

8. ‘Boogie Nights’: ‘His Great Device Makes Him Famous’ (China)

Een film over de porno-industrie in de jaren ’70 en ’80 een kuise titel geven, zoals in de Verenigde Staten? Nee, net als in Israel hoef je er voor Chinezen geen doekjes om te winden.

9. ‘As Good as it Gets’: ‘Mr. Cat Poop’ (Hong Kong)

Katten zijn in dit verhaal helemaal niet te zien. De reden voor de titel is dat de naam van het hoofdpersonage, Melvin, zou klinken als het Kantonese (Chinese taal, red.) woord voor ‘kattenpoep’.



10. ‘Knight and Day’: ‘Night and Day’ (Frankrijk)

Ook Engelstalig woordspel is duidelijk niet aan de Fransen besteed. Het voornamelijkste besluit van dit lijstje: het leven is zo al moeilijk genoeg, filmtitels hoeven het niet nóg lastiger te maken.