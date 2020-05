Jennifer Lopez deelt leuke foto, maar fans zijn bezorgd om ‘creepy’ man in achtergrond

De volgers van Jennifer Lopez (50) schrokken zich een hoedje toen de Amerikaanse zangeres een sexy foto in de fitness op Instagram deelde. Op de achtergrond is immers een man in een vreemde positie te zien…

De bewuste foto werd in het begin vlotjes geliket door haar miljoenen volgers, maar plots zagen heel wat mensen een bizar detail in de achtergrond. Als je goed kijkt, zie je een kale man die vanop de grond naar binnen kijkt. “Waarom is er achter haar een doodsbange man te zien met een hand voor zijn mond?, vroegen heel wat mensen zich af.

Bankdrukken

Vermoedelijk was de man druk bezig met gewichtstraining en droeg hij een mondmasker. Maar op het eerste zicht lijkt het inderdaad best wel eng.