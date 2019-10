Toeriste maakt zonder het te beseffen foto van zeer bijzonder moment

Een Canadese vrouw heeft zonder het te beseffen een intiem moment gefotografeerd tijdens haar vakantie in Italië. Ze is nu op zoek naar het koppeltje in kwestie.

Alycia Savard-Ouellet trok onlangs voor veertien dagen rond in Italië. Ze bezocht onder meer Firenze, Napoli en Pompei en eindigde haar trip in Rome. Daar liet de 19-jarige studente Wetenschappen een foto van zichzelf nemen aan de Trevifontein.

Huwelijksaanzoek

Toen ze terug thuis was, liet ze de foto’s aan haar familie zien. Tot haar grote verbazing zag ze op de foto aan de Trevifontein op de achtergrond een man die zijn vriendin ten huwelijk vraagt. Op een andere foto ziet ze hoe het koppeltje elkaar innig omhelst.

Zoektocht

Alycia wil dolgraag weten wie die mensen precies waren zodat ze hen de foto’s kan bezorgen. “Ik hoop echt dat hen vind, want het is zo’n schattig moment”, vertelt ze aan Mirror.