Karen Damen weert zich tegen kritiek: “Ik doe hier niets illegaals mee”

De voormalige K3-zangeres Karen Damen krijgt naast lofbetuigingen ook kritiek op haar talkshow. Sommige mensen vragen zich af “of zoiets wel mag in coronatijden”.

Karen Damen probeert het coronaleed wat te verzachten met haar eigen tuintalkshow op YouTube: ‘Karentaine’. Daarin nodigt ze bij haar thuis verschillende bekende Vlamingen uit voor een praatje en een drankje. Zo kwamen Tom Dice, Kato Callebaut en James Cooke al bij haar langs.

Toestemming van burgemeester

Gezelligheid troef, maar heel wat mensen hebben toch bedenkingen bij het concept, zo midden in de coronacrisis. “Het is niet dat er vijftig man in mijnen hof staat, hé. Dat zou ik niet willen. En Antony (haar man; red.) ook niet. Die doet alles met mondmasker en handschoenen tegenwoordig. Nee, we houden ons perfect aan de voorschriften. Er is ontsmettingsvloeistof, we houden voldoende afstand en op de oprit staat een sanitair blok zodat de gasten een apart toilet hebben. Dat is allemaal geregeld. We hebben trouwens toestemming van de burgemeester en de gouverneur. Er is dus niets illegaals aan wat ik doe. Ik wil ook aanstippen dat wij voor de rest braaf in onze bubbel leven”, verdedigt ze zich in Dag Allemaal.

Frisse wind

De 45-jarige zangeres en presentatrice ziet haar talkshow als een eenmalig fenomeen. Het is niet de bedoeling dat ze straks een eigen praatprogramma op televisie heeft. “Je moet daar niet te veel achter zoeken. Ik sta open voor alles, maar ‘Karentaine’ is spontaan ontstaan. Het is geen afgelikte talkshow, er mogen gerust foutjes in zitten. Ik wil niet pretenderen dat ik ineens een talkshowpresentatrice ben. Ik wil gewoon in mijn tuin leuke mensen ontvangen en een fijne babbel met hen hebben, heel ongedwongen. Een avondje onder vrienden, meer is het niet. Weet je, ‘Karentaine’ kan misschien eens een frisse wind laten waaien, nu er op tv zo weinig te beleven valt. Al die saaie heruitzendingen…”, besluit ze.