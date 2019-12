Karen Damen: “Als ik het nu nog niet kan, gaat het nooit meer komen”

De voormalige K3-zangeres Karen Damen vertoeft tegenwoordig op de set van ‘Familie’. Spannend, want heel veel acteerervaring heeft ze nog niet, maar ze bruist van het vertrouwen.

Op 17 februari 2020 zal Karen Damen voor het eerst te zien zijn in de VTM-soap ‘Familie’. De 45-jarige zangeres en presentatrice vertolkt de rol van zorgkundige Vanessa, een compleet andere rol als haar typetje in de sitcom ‘Hallo K3’. “Ja, ik had wel wat gezonde stress om voor het eerst op de set van ‘Familie’ te staan. Ten tijde van K3 kreeg ik vaak te horen dat ik té naturel was, dat ik wat meer moest overdrijven. Dat heb ik mezelf weer moeten afleren. Want ik mag als Vanessa gewoon mezelf zijn en spreken zoals ik altijd doe”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Roel Vanderstukken

Karen staat er alvast niet alleen voor. Zo krijgt ze hulp om haar acteerkwaliteiten bij te schroeven van niet de eerste de beste acteur. “Ik mag naar Roel Vanderstukken stappen als ik met vragen zit. Grappig dat híj die taak kreeg, want wij kennen mekaar van vroeger. Roel speelde de prins in ‘K3 en de kattenprins’. We hebben al wat afgelachen, hoor. Ik vind bijvoorbeeld dat ik Roel alles mag vragen, tot zelfs koffie toe, maar hij is daar niet zo van overtuigd”, lacht ze.

Vertrouwen

Toch gelooft ze sterk in haar eigen acteertalent. “Ik vind dat ik wel een beetje vertrouwen in mijzelf mag hebben. Ik zit al twintig jaar in dit wereldje. Als ik het nu nog niet kan, gaat het nooit meer komen”, besluit ze.